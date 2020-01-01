皮皮虾APP两周年：沙雕皮友的皮味生活

2020年8月是皮皮虾APP两周年庆的日子。皮皮虾平台上的原生作者为用户们输送着精彩的生活片段，衍生出很多有意思的梗、脑洞神评等，形成独具特色的皮味社区文化。

受皮皮虾委托，Hoping Media联合至幻蘑菇，针对皮皮虾用户和受众特点，为皮皮虾制作出三支“皮且暖”的趣味性品牌文化传播视频。经过多轮磨合与紧张筹备拍摄，三支故事短片于8月中旬发布。

三个故事分别围绕友情、基情、皮友情主题展开：

第一篇【夏日双娇】



狭路相逢的保安大哥与外卖小哥“相杀相爱”

第二篇【风雨暗号】





“工程师”和“总指挥”风雨之中互对江湖暗号

第三篇【生日奇遇】

打工小哥生日派对中上演魔幻奇遇





场景氛围与 构思阐述

【夏日双娇】篇，整体色调偏暖，加大光比反差，并将标题文字设计成红色，体现出夏季酷热的氛围与人物焦灼感。而外卖骑手的服饰搭配，电瓶车等则融合了皮皮虾元素，设定为粉色。







【风雨暗号】篇在拍摄时由于遇到阴雨天，导演组随机应变将画面整体氛围处理成冷调，增加人物与场景神秘感。

【生日奇遇】作为结尾篇，以对打工者的生日祝福，延伸成短片的最终落脚点，传达出对皮皮虾app两周年生日的祝福。

每个篇章结尾落版又设计了故事里的人物肖像动画，增强了短片趣味性。

故事以苦中作乐的现实生活人物为基础，融入多元化的皮皮虾用户形象，并且在短片中埋入些皮皮虾用户才懂的彩蛋（梗），给站内用户留下互动解读的空间，形成了良好的互动效应。

彩蛋全解析视频

正片相继发布后，站内还发布了彩蛋全解析视频。（内有剧透，在找情节彩蛋前，不要提前看解析哦）

最后，祝皮皮虾APP两周年快乐~