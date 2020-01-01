LAZBOY七夕节走心短片：用心守候，爱不落单

又是一年七夕节，每年这个时候，各大品牌都卯足了劲，试图在这场激烈的战场中争得一席之地。铁打的节日，流水的营销线，“爱情”绝对是一个百试不爽的讨论话题，众多品牌纷纷选择聚焦年轻情侣和夫妻，撒起狗粮谈情说爱。

LAZBOY作为功能沙发高端家居品牌，一直以来希望给消费者家庭带去好的身体和精神享受。我们发现，作为城市主力军的社会精英，如今面临高昂的生活成本，常常疲于奔命，工作和家庭难两全。为了减轻子女的压力，让他们在城市安心打拼，父母其中一方不得不离开老伴，随儿女住进城市帮忙照料孙辈打点生活，成为“老漂族”；另一方则留守在家，变相成为“空巢老人”。

当年轻ta安然享受二人世界的时候，可曾想过父母为了他们成为了新的“牛郎织女”？他们的情感世界和角落又有谁来关注？

一、LAZBOY紧贴社会热点，走心短片《第二春》为异地父母发声

“当你在城市里站稳脚跟，他们却开始落单漂泊。”

年轻人的七夕节要卯足仪式感 ，父母则被自动归为“没有情感需求”。长期落单相隔两地的他们，生活中遇到种种的不适也不愿和儿女提及。子女关心的缺失和老伴的缺位，让异地父母的孤独感日益加剧，而他们的真实情感世界与生活状况，迫切需要被大众“看见”。于是《第二春》的短片诞生了，一个意料之外又情理之中的故事。

短片取名《第二春》也是一语双关，短片还原无数异地父母的落单生活，从怀疑母亲有“第二春”到意识父母为儿女默默牺牲了老来相伴的生活，幽默诙谐的乌龙开场以及贴近现实的剧情设定，让观众笑中带泪不自觉被带入其中与人物产生共情。

短片中两位异地父母惺惺相惜的场景，让许多子女为之动容。原来岁月静好的背后，是牺牲了父母晚年相伴的幸福生活，从而呼吁年轻人多多关怀父母的情感世界和生活状态，让父母能够真正迎接人生的第二个春天。

二、《第二春》系列海报道出异地父母心声，加深两代人的理解和沟通

01

因为放心不下，所以连手都变得唠叨起来

02

漂向远方，家也成了远方

03

没人在耳边唠叨了，反倒吃什么都不对味

04

不怕被麻烦，就怕给孩子添麻烦

05

再远的距离，也抵不过老汉柔情

06

父母不过是陪着你长大，再陪着你的孩子长大

07

一辈子没分开过的两个人，老了却开始学习孤独

08

还没来得及做一回自己，就老了

09

小区和菜市场之间的固定路线，是每天仅有的风景线

三、短片上线视频播放破千万，官媒跟进发布赢得口碑加持

“老漂族”在异地的窘境一直是社会关注的焦点，短片上线之后获得大众高度认可以及官媒青睐。新京报、央视网、新周刊、凤凰网、三联生活周刊、Vista看天下等多家媒体跟进发布视频，为短片赢来广泛的口碑加持。







最后我们想说的是，七夕，不只是年轻人的节日，也是属于父母的节日。

当大家奋力追赶世界的时候，别落下为我们放弃世界的父母。多关切他们的关切，体贴他们的难处，用心守候他们的情感世界，让爱不落单，温暖心中每个角落。

最后的最后，

非常感谢LAZBOY客户对创意无条件的信任和支持，以及导演团队的辛勤付出！鞠躬！