bangX携手Midea创造意大利TIKTOK挑战全新记录!…

2020年一场巨大灾难席卷全球，#宅家#成为了2020年的专属Tag，全球网民在网络上哔哔赖赖。不得不承认，网友们的脑洞浩瀚无穷，宅家也能玩出花样！

INS上涌现出大量脑洞分子，以趣味COSPLAY消解疫情隔离期的苦闷。趁着蒙娜丽莎病毒视频的洗脑旋律还没散去，bangX无缝衔接，再次接下了美的无风感空调的抖音挑战项目，发起了名为#WindyOrBeauty的挑战赛。

《创造亚当》篇





《梵高的自画像》篇





《海边的维纳斯》篇





《阿德勒·布罗赫-鲍尔夫人》篇





《蒙娜丽莎》篇

为了使整个挑战赛更加有逻辑性、故事性，我们“废寝忘食”地赶制了另一条优质的长片视频，串联起所有的官方打板视频，并赋予整个挑战赛一个合理的开端。

这次的故事要从一家人的FaceTime开始说起……

无风感空调是美的为欧洲、中东等海外市场量身打造的产品，它“无风感、有凉感”的卖点，专为解决“传统空调冷风直吹痛点”而生。承接上一个蒙娜丽莎的病毒视频，通过欧洲的经典名画，结合疫情的大背景，把COSPLAY变得更加有趣，并传达产品卖点。

COSPLAY挑战赛如何与产品卖点巧妙结合？我们发现在TIKTOK上走红的变装视频有一个共通点：展现一个普通人从丑到美的逆袭。这种结构简单的Before/After小视频在充斥着大量碎片内容的TIKTOK上极易跳脱出来，斩获关注和好感。

我们借鉴了这种结构，在Before阶段展现一个人被大风狂吹的狼狈，表现有风的干扰；而在After阶段展现COS过后的精致，表现无风的舒适。完美契合无风感的产品差异卖点！

UGC内容截图

挑战赛上线短短2周，打破了意大利地区的TIKTOK记录！热情的意大利网民贡献了2.6亿+视频浏览量，比意大利人口的四倍还要多！6万+COSER腾空出世，制造了13万+的挑战视频。一大批优质的UGC内容也远远超出了我们的预期，就连一向严苛的客户爸爸也惊呼“好厉害”！

最后的最后，特别感谢美的客户以及所有合作方的鼎力支持，让bangX在时间紧迫的执行中交出一份漂亮的答卷！