天猫：这个七夕，我要“酸”起来 

话说，这届七夕不够甜啊。微博上最火的热搜不是秀恩爱，而是明星分手通告和“孤寡孤寡孤寡“蛙声一片。

其实这不奇怪，2020年，中国单身人口突破2.6亿。秀恩爱的再多，也挡不住2.6亿人耐不住寂寞的酸。

天猫顺势来了一波酸操作，派出单身届的扛把子天猫公仔猫天天，发出#先酸为敬，各自精彩#的主张，鼓励大家酸也要酸得坦荡和自信。

一路看下来，确实令人……酸着酸着就爽了。

一支酸片告诉你：虽然我一个人看什么都酸，但不妨碍我过得还挺好。

si~wu~an~酸，四五万~酸，好事成~酸……和恋爱中的人动不动就吃醋一样，单身的人动不动就被酸到。

一首催泪酸味情诗，叮嘱你酸完了也要保持好心情。如果你愿意一句一句一句地把情诗读完，你会鼻酸，你会流泪，最后你会笑一笑。

单身最忌假装坚强，天猫甩给你一套先酸护体锦囊。酸到不敢看的时候，就掏出一对柠檬护眼贴，把眼睛遮起来。





你既可以说“我酸了”，也可以丢出酸酸的表情包，但什么也不说。















自酸体应援海报：你没男/女朋友，但是有朋友啊。

天猫率先发酸后，一大波品牌纷纷响应。你懂的，安慰好朋友最有效的方式是告诉它我们一样酸。

追完这一波，你酸了吗？

反正从传播目前获得的热度来看，我确实是又羡慕又酸。