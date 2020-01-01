中国平安职场情景剧《47营业部》，金靖、刘胜瑛主演

当金融跨界喜剧圈，当平安联合喜剧艺人，能演绎出怎样的职场风云？

洞悉年轻人对于保险的常见误解，深谙当下流行脱口秀、综艺小剧场的形式，利用喜剧艺人的生动演绎，打造具有爆点的趣味小剧场，通过喜剧方式的演绎破除年轻人对保险的陈旧观念，用更年轻化的和消费者进行沟通，扭转消费者对保险的认知，达到更好地传播平安品牌和产品内涵的目标。

INFINITYGROUP携手平安，联合喜剧演员金靖×刘胜瑛打造：平安首部职场系列情景剧《47营业部》。

在《47营业部》中，金靖化身职场老手金老师，刘胜瑛化身潜力股新人刘安安，一起“空降入职”平安47楼，在线营业，演绎平安职场的真实故事。

拥有“舞台”梦想的刘安安，过招气场全开的面试官金老师，会擦出怎样的火花？一起点击正片get！





01、金老师职场解惑“你误解了”

刘安安抛出疑惑，金老师耐心讲解，一句“你误解了”开启了《47营业部》的故事。

02、生活的真相“大有学问”

朋友圈背后的真相了解一下，让金老师为你揭秘其中的“学问”。

03、平安职场的通关秘籍 —— “CARE”

业务需求要CARE，生活烦恼要CARE，金老师挂在嘴上的“CARE”到底是什么？

听金老师揭秘 “CARE”的精髓，掌握职场一路通关的秘诀！

金老师和刘安安现场更是金句频出，最后让我们一起来温习一下：

金融不设限，梦想不打烊。更多平安职场好戏，未完待续，带你看见不一Young的平安优才代理人。