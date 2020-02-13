OPPO真无线耳机：够快够及时，才能有惊无险

原标题：OPPO耳机：还好你「够快够及时」，让场面有惊无险！

每个人在生活中都会遇到一些麻烦的、棘手的或突发的状况，在那些慌张无助的时刻，我们内心总会呼唤「要是×××能及时出现就好了」！

现实满足不了你的，我们在下面这组创意视频里安排上了。

视频展现了 3 个不同场景中的故事。在紧急状况下，意想不到的解决办法及时出现了。

状况 1

趴体中突发小意外，可不能让一颗蛋液乱淌的碎鸡蛋坏了心情，幸亏专业棒球手及时赶到，快到有惊无险。

状况 2

看球正在兴头上，老板打来视频通话追讨方案。安啦安啦，空降的床，放下的心，关掉电视，接通来电，用虚弱的「病体」劝退老板的杀气，全场所有人也够配合，轻手轻脚助你一臂之力。

状况 3

直男再熟悉不过的「生死时刻」，“谁啊，给你发这么多信息” 的质问不必女朋友张口，身体就不自觉地打了个冷战，只有自证清白才能翻过这一篇儿。慢动作伸出去的手，配合了多少内心挣扎，突然，晴空的一道闪电，好险好险，躲过一劫……

注意男演员有点快乐洋溢的脚部动作，入戏太深了这位兄弟！

说回这 3 支创意视频的主角，OPPO Enco W31。

4 月 13 日晚，OPPO 在线上开了一场发布会，新款 TWS（真无线）耳机 OPPO Enco W31 正式与消费者见面。

在产品预热阶段留下的最大悬念 —— 这款主打「超低延时」的耳机，延时到底能低至多少 ms —— 也终于揭晓。不过这里要卖个关子，答案稍后给到。

先聊聊真无线耳机的「低延时」。 在 brief 阶段，客户 OPPO 就已经明确将「低延时」作为新款 TWS 耳机 Enco W31 的主打卖点。 迅速科普一下：TWS 是 True Wireless Stereo（真正无线立体声）的意思。

如果你是这类耳机的使用者，或者对这类产品有所了解，大概对「延时」问题不会陌生。它是所有 TWS 耳机用户的痛点，也是众多厂商一直在攻克的难点。 TWS 耳机需要通过蓝牙与手机等设备连接，在传输中就会产生延时问题。导致的直观结果，最常见的是看视频或者视频通话时，声画不同步或卡顿，而对于吃鸡用户来说，这个问题简直「要命」—— 还没听到敌人脚步声，就被一枪毙命，「死」得不明不白。

“有什么性价比高的低延时 TWS 耳机推荐？” 可能是许多 TWS 耳机尝鲜者在下单前，都会在知乎搜索的问题。 目前 TWS 耳机领域，140ms 延时已经算是一个挺漂亮的数据。 2019 年 12 月，OPPO 第一款 TWS 耳机 Enco Free，把这个数据干到了 120ms，可谓低延时，高起点。几乎赢在起跑线的新款 Enco W31，高颜值亮相，再次刷新了数据：

全链路传输最低延时 94ms，OPPO 带来了这款超快的真无线耳机。

只有一个鲜亮的数字还不够。怎么有趣地与消费者沟通，让「低延时」可以感知，甚至让没有体验过 TWS 耳机的潜在用户，也能冒出想要拥有的念头，成为接下来要解决的问题。

OPPO 客户提出以「快」作为传播关键词。快是大众熟悉的概念，在这里，它意味着蓝牙连接得快，信号传输得快。 但还需要进一步定义属于 OPPO Enco W31 的「快」，把在消费者看来或许有些陌生的「低延时」，转化为他日常中熟悉的概念。与延时相对的，是「及时」。它是立刻马上不拖延，也是正赶上时候，出现在正需要的时间点。

Enco W31 的快，是一种够及时的快。

于是，就有了文章开头的那支创意视频。我们选择了 3 个能戳中年轻目标消费者的场景，讲述了 3 个突发的紧急状况，又用意想不到的「及时」快速应对，去呼应产品「够快够及时」的超低延时特性。

而且在 3 个场景里，我们悄悄地把「延时低至_____ms」的答案植入进去。还真有细心的观众发现了线索，猜出了答案，成为第一批拿到这款耳机的幸运鹅（就好奇你到底看了几遍）。

拍摄花絮



一场光影游戏

鸡蛋是至关重要的道具，工作人员准备了一筐假鸡蛋，又煮了一筐熟的备用。这个接鸡蛋的镜头看起来简单，但真真地拍了好多条，扔了一地的鸡蛋又捡回来重新扔，最后成功接到，演员真情实感地喊出了哟嘎达（日语：太好了）。



假摔也是很考验演技的



拍摄间隙，演员们拿着 OPPO 手机自拍，本着对客户负责的态度，没入画的，手动补上



通过监视器，捕捉到一张很 KV 的画面

转眼项目已经上线，而出差去上海拍片的小伙伴，返京后依然在隔离期。

「快」也成了我们对很多事情的期待。希望疫情快点过去，生活早日如常。