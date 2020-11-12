微信：这是什么Ma？医保码！

随着医保码（医保电子凭证）在全国陆续的发布，为了号召大家了解、使用医保码，享受“看病不带卡，只用医保码”的便捷，医保局、腾讯CSIG计划在重点省份做一轮高频次、广范围、多种媒介组合的推广。

配合媒体投放和社区活动的开展，交给我们的任务就是制作一系列好玩有趣、无厘头的创意视频，创造话题亮点，在社交媒体上进行病毒性传播和快速扩散，建立用户“医保电子凭证是什么/好处是什么”、“医保电子凭证+微信绑定”的认知，让更多的人微信绑定医保码（划重点）。

现在，噔噔蹬，这个“码”来了！

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第一波：这是什么Ma？

直接上片，就一个字，记住这个“码”，支付码、乘车码、健康码，你现在还需要一个医保码！

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第二波：还是这个Ma？

如何把看病、买药等等这种枯燥、敏感的故事让大家快速get到核心？

我们把大家耳熟能详的影视故事巧妙转换成看病、买药、就医的场景，并延续“这是什么Ma”的逻辑，通过Ma的谐音，引发一系列反转效应，深化微信速绑码，看病买药不带卡的主张，引导更多的人微信绑定医保码。

要问哪里可以绑定这个码？大家打开微信搜一搜“医保码”直达医保账户，轻松完成医保支付、余额查询、附近药店等神操作，微信医保码（医保电子凭证）已经全国上线。

祝大家一码在手，健健康康，马上绑码，看病不愁！