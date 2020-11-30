四川甘孜旅游宣传片：丁真的世界

前不久，这个面带腼腆笑容、眼神纯净的康巴少年凭借一支短视频迅速火遍全网。随后，丁真签约国企单位，成为旅游大使为其家乡代言。

11月25日，时差岛与四川甘孜文旅联合出品《丁真的世界》短片。短片以丁真的视角和他朴实的语言向观众展现了当地独特的自然风景和人文风情。

时差岛拍摄人员与丁真生活了一周，也在四川甘孜穿行了一个月。他们希望能够让人们看见真实的丁真，也希望这位康巴少年能够自由地奔跑，永远活在自己的世界里！

文案

我是丁真，我今年二十岁

我的家在四川甘孜州理塘县

就住在格聂雪山脚下

在我们村庄，每天推开门就能看见格聂雪山

大部分时间，我就和弟弟一起放牛

时间过得好慢，好慢

躺在草地上，也能躺上一整天

我特别喜欢我的小马，它叫珍珠

它是我用我父亲最好的马换来的

最开心的是和兄弟们赛马

我骑马很厉害的，村里比赛经常拿第一

他们都叫我赛马王子

很多人问我，我的梦想是什么

我没有太想过这个问题

就想骑着我的小马，翻山越岭

这就是我的世界

雪山，草原，冰川，寺庙，白塔

我的朋友们

还有唱不完的情歌

外面的世界很大

但我还是最爱我的家乡

我想就这样待在我自己的世界里

我想留在理塘

为家乡做一些事情

我是丁真，欢迎大家来我的家乡做客

四川理塘，四川甘孜