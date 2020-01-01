华为笔记本MateBook X，将轻薄演绎到极致

8月19日下午，华为MateBook系列新品发布会在上海如期召开，官方发布了史上最轻薄笔记本。据悉，这款宣称“比A4纸还小”的华为MateBook X 不仅使用悬浮全面屏全区域触控，更带来多屏协同智慧体验，可以轻松实现手机电脑跨系统实时互动，开启第三代移动办公新篇章。

其实在发布会前夕，华为就以“轻启灵感”为主题，先后发布了几组不同风格的预告片，展示其最新性能。

一、昆虫篇

是什么吸引昆虫们离开平时所藏匿的繁盛草木，玩得意趣盎然？

01

是什么让它乐不思蜀？

好轻巧的轻薄本，意想不到的灵动妙趣，是否也让你意犹未尽？

02

为什么它根本停不下来？

好灵敏的触摸板，一气呵成的触控体验 ，是不是也让你跃跃欲试？

03

看！它已经玩得忘乎所以

好顺畅的触控屏，感应一点就来，得心应手才能助你大展身手！

高清触屏，得心应手。华为MateBook X，捕捉灵感当然要一触即发。

二、工作篇

职场的一天，挑战重重，看华为MateBook X如何帮你轻松通关。

01

早上8点出门上班，着急把随身物品统统丢进包里，还有地方放电脑吗？

华为MateBook X，薄至13.6mm，找个缝塞下就过关。轻轻松松，拎包出门。

02

上午10点开会了，全组人都等着你开讲，连着输错三次开机密码可还行？

华为MateBook X，指纹解锁，按一下就过关，轻轻松松，闪亮开场。

03

下午4点汇报方案，想要临时修改细节，文件在手机。无奈公司网络不给力，只能在线等？

华为MateBook X，多屏协同，碰一下就过关。轻轻松松，搞定汇报。

准备好带上华为MateBook X，迎接职场挑战了吗？