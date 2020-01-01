支付宝手绘动画广告：数字生活，让思念变成看见

十年前，我们要去医院排队挂号，去柜台交水电费，转眼，手机挂号、就诊，手机买车票，让外卖把药送到爸妈面前，都再平常不过了，数字生活让那么多事儿发生了潜移默化的改变，很小，却很美好。

1、停电

长大后，想去外面的世界看看，但你也放不下家里的牵挂。

父：想儿子了？

母：嗯。

儿：妈，你和我爸最近怎么样？天凉了，你们要多注意身体。

母：你也是，有困难要和家里说，虽然爸爸妈妈可能帮不上你什么忙，太累了就回家。

儿：知道了妈。

父：儿子是想家了。

母：老头你是不是忘记交电费啦？

父：只能明天去柜台交了。

2、就医挂号

儿：喂、喂，你们挂上号了吗？

父：挂上了，马上就到我们啦。

儿：医院人多不多？

父：不多、不多。

儿：我想这段时间，把你们接过来去大医院看看。

母：你安心工作，妈妈的老寒腿都多长时间了，小毛病，吃点药就好。

父：盖上这个，别冻到了，上次没挂上主任的号，现在又疼了吧。

母：儿子最近好吗？

儿：我一切都好，你们呢？

母：我们也是，都好都好。

3、过年回家

儿：买到票了吗？

父：唉，只剩下大年初二的票。

儿：没事，爸，晚几天也一样。

4、线上挂号

父：儿子，很顺利，线上预约的王医生，已经见过了。

儿：下次复查的时间，我也提前约好啦。

5、线上交电费

母：这个费不费电呀？

父：儿子给咱们家交了电费。现在呀，用手机就能交电费了。

儿：橘子好吃吗？这是你爷爷奶奶种的橘子。

孙：好吃。

6、跑腿送件

儿：爸，药收到了吗？

父：收到了，你妈吃完已经睡下了，你也快休息吧。

7、线上购票

儿：爸，你那买票我收到通知啦，快退了吧！

父：我和你妈想去见见你们。

儿：我请了假，买了提前回来的票，明天我们就能到家啦！

数字生活，让思念变成看见。