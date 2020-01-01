New Balancex阿里本地生活，为了一杯咖啡你愿意走多…

疫情给零售业造成了巨大的打击。在疫情逐步缓解的大环境下，零售业也在用各种方式吸引“蠢蠢欲动”的消费者们。New Balance联合口碑、饿了么、饿了么星选，打造了一场文化事件——为了一杯咖啡你愿意走多远。





文化碰撞

New Balance的消费群体多是注重生活品质的年轻族群，咖啡是他们日常工作生活的重要组成部分。New Balancen巧妙地挖掘了品牌与咖啡文化的价值链接，打造了这次文化事件，号召都市青年穿New Balance的鞋走出去，走去咖啡店，用自己喜欢的方式享受久违咖啡时光。





灵感跨界

New Balance选择与口碑、饿了么、饿了么星选多个平台上16个精品咖啡商户推出联名“NB限量潮咖套餐”，借助平台流量有效吸引更多本地“潮人”参与活动。利用线上线下混合的购买套餐方式双向打通了购买咖啡以及New Balance的消费全场景。





潮咖种草

New Balance根据两款主推产品ML850FX、proctc系列与咖啡文化之间的联系点，发现目标人群可分为边走边喝、即时享受的 “城市漫步咖”，和在店内品尝、慢慢享受的 “街头玩味咖”。

时尚红人野十四与旅居CP 李佳迅Sue&黄元甫Roy分别作为“城市漫步咖”与“街头玩味咖”核心KOL，用创新的Vlog形式阐述他们的NB潮咖态度，以站队PK为大众“潮人”们种下这波新草。

#为了一杯咖啡你愿意走多远#的核心创意，疏导着疫情过后人们的压抑心情。同时充分调动了平台中优质的咖啡馆资源，做到了真正为用户创造价值，这是一场讲故事、产品连接、跨界方式、销售转化上都平衡兼顾的策划