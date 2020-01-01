华硕笔记本视觉换新，宣传海报了解一下！

– 项目背景 –

笔记本作为华硕品牌产品线上的三大支柱产品之一，截至目前为止已经有5大种类、13个系列、超百款细分机型，而且机型的数量依然在高速增加中。为了提高华硕笔记本在市场影响力，传统的命名和宣传方式已无法吸引需求日益增多的消费者。

【需求说明】

以笔记本的功能特性、外观特色为基础进行产品拟人形象设计，借助各具风格的形象让笔记本活起来，增加笔记本吸粉、亲和及互动能力，极大增加消费者对产品的辨识度。