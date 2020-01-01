华硕笔记本视觉换新，宣传海报了解一下！

– 项目背景 –
笔记本作为华硕品牌产品线上的三大支柱产品之一，截至目前为止已经有5大种类、13个系列、超百款细分机型，而且机型的数量依然在高速增加中。为了提高华硕笔记本在市场影响力，传统的命名和宣传方式已无法吸引需求日益增多的消费者。
【需求说明】
以笔记本的功能特性、外观特色为基础进行产品拟人形象设计，借助各具风格的形象让笔记本活起来，增加笔记本吸粉、亲和及互动能力，极大增加消费者对产品的辨识度。
– 形象设计 –
【PROArt Q17 设计师笔记本】
专业不失优雅的外观设计，简约大气，做工质感非常出色，毫无瓶颈的硬件配置使其在应对高强度任务时，依然能够游刃有余，大幅提升工作效率，成为专业用户的强劲生产力平台。
【MARS15 商务游戏本】
极其商务的外观，颜控第一优选，又内藏了一颗西装暴徒的心，全机身多个散热口，一旦打开游戏马上进入爆发状态，高频配置保你游戏无忧。
【VivoBook 14/15 大屏轻薄本】
适合职场轻办公需求，拥有高效的办公软件处理能力，同时超大屏也兼备了观看影音综艺的爽快感觉。
– 更多呈现 –
作为近几年在笔记本电脑市场杀出来的黑马，华硕笔记本电脑虽因高性价比受到大家的喜爱，在市场上有一定的认知度和认可度。但始终持续创新，无论是从产品还是宣传方式，都独树一帜，走在前沿。
– 线下展示 –
— END —
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