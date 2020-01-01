奇瑞艾瑞泽#爱上出色#为新线青年发声

【案例概述】

奇瑞艾瑞泽双子星Pro版上市在即，主张“出色”的艾瑞泽如何俘获新线年轻人的心？这一次，奇瑞携手火山小视频，在全网掀起一场“新线青年发声潮”，用三大燃点助力新线青年痛快表达——回新线不是求安逸，在这里我同样活得很出色！

燃点一：明星达人演绎出色。古力娜扎官宣出任艾瑞泽系代言人，与新线代表达人甜哥、孙伟三人第一视角讲出色故事，明星社媒矩阵五端扩散；

燃点二：全民挑战秀出出色。火山挑战赛话题迅速裂变，新线青年多视角、多维度、多形式分享“出色故事”，为自己发声；

燃点三：全网传播引爆出色。火山S+资源吸睛、字节系创意资源打通、全网数十个媒体集结，合力打造话题巅峰。

【案例亮点】

火山小视频助力奇瑞艾瑞泽破局新线营销“沟通力之困”、“影响力之困”及“参与力之困”：

1、 破局“沟通力之困”——新线青年洞察，共情主题对话

火山小视频深度洞察新线年轻人痛点——他们总被人误解“追求安逸”，其实他们也各有态度和志向，也在不同领域大放异彩，他们需要一个舞台为自己发声。#爱上出色，不仅是爱上艾瑞泽的出色，更是爱上平凡人的出色！

2、 破局“影响力之困”——明星达人加盟，激发用户表达

明星娜扎+达人孙伟、甜哥组“出色者联盟”，视频分享出色故事，发布出色宣言，并领衔火山出色挑战，贯穿全程以新线青年之名发声，共情内容激发情感共鸣，粉丝效应引发全网话题传播；

3、 破局“参与力之困”——出色挑战引爆，新线青年发声

火山小视频作为主战场，发起#爱上出色 挑战赛，号召各行各业、百态人生的新线青年共同参与，通过不同内容和形式演绎“出色”故事，引发裂变式传播。

【案例详情】

火山小视频为主张“出色”的艾瑞泽定制#爱上出色 活动主题，联合多人群共同发声，痛快表达！

1、 明星达人之声：邀约各带“出色标签”的明星达人出任“艾瑞泽代言人/证言官”。主张“高颜值+实力派”的娜扎，主张“多重人生，斜杠青年”的甜哥，主张“不惧困难，追求极致”的孙伟，通过各自第一人称视角，讲述不同的出色故事，为新线青年发声。

2、 新线青年之声：通过挑战赛形式，短时海量聚集新线青年创意发声，在平凡生活中找到“出色”元素，展示“出色”故事。并通过火力值、排行榜等激励机制及艾瑞泽定制贴纸玩法，激发用户创作欲，加码作品质量；

3、 媒体大咖之声：活动借全网主流媒体+行业大咖之口持续传播炒作，全面造势合力打造社会热点。