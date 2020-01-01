德芙 × 周冬雨《再见摩天轮》微电影，高喊“愉悦至上”

再见摩天轮

8月30日是德芙的天猫超级品牌日。作为“德芙的双十一”，当天，一部名为《再见摩天轮》的“愉悦大电影”重磅推出。影片由全新“德芙女孩”周冬雨联手德芙“愉悦体验官”刘奕君主演。

故事发生在一个即将歇业的游乐园里。周冬雨扮演售票员，即使游乐园几乎无人光临，她也每天开心地工作着，自得其乐。

刘奕君扮演的大叔已经连续十几天来玩摩天轮，不过他的眼神里全是落寞颓丧。一来二去，他与周冬雨渐渐熟悉起来，并被她的快乐感染。

言谈中，刘奕君透露出原来他是这里的老板。不仅这家游乐场，附近的商场和宾馆曾经都是他的产业，但眼下经营不利，它们“都没了”。

鬼马的周冬雨给刘奕君看她手机里的视频，试图鼓励他，这个游乐园曾给很多人带去欢乐。刘奕君振作了一些。

原来不吃甜食的他，也在周冬雨递出巧克力时，掰下一块试味。看似没心没肺的周冬雨在此时颇有深意地说：“巧克力变巧克力之前，都是苦的”，言下之意是鼓舞他，在经历眼下的苦之后，他也会迎来巧克力般的甜。

两人开心地度过了游乐园里的最后一天。周冬雨也以自己的乐观力量感染着刘奕君，并告诉他，快乐是一种选择，以乐观的心态面对生活中的微小幸福，那么“世界任何地方，都是他的游乐园”。

半年后，大叔情绪高昂地在视频里通知大家“游乐园”开张的消息 ，不过这次是一家名为“游乐园”的甜品店。看的出来，他已经振作起来，饶有兴致地营业、摆弄店里的摩天轮装饰。

影片最后指出德芙的理念，“支持每一个人，即使面对阻碍或者偏见，仍能够优先选择做自己喜欢的事”。

值得一提的是，该片由全女性团队制作，在90%为男性的电影行业中，显得弥足珍贵。