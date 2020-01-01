民生信用卡年度账单：每一笔都有新成绩

2019年最后几天，几乎每个人，都查看过一次 “年度报告、年度账单”。当做“年度账单、年度报告”成为APP品牌的固定节目时，民生信用卡如何成为特别的那一个呢？

CubeRights对立方作为民生信用卡的创意代理商，在接到民生信用卡的brief之后，首先考虑的就是：在年末海量的账单、报告中，民生信用卡如何找到自身的差异性。

我们知道，账单是一年的消费记录，亦是一年的回顾。我们希望探讨的，绝对不仅仅是【消费】本身，而是消费背后更重要的一些故事：我们在哪里遇到了什么人？我们用这笔钱做了什么事？我们在不同领域花费了多少心思？我们让多少个年初的愿望变成了Flag？

基于这个想法，我们将时间拉回到2019年初，拉回到全年消费开始的地方。发现几乎每个人都对2019许下了愿望，却少有人真的实现它们：

我们也许希望自己变更痩更美，却忍不住和朋友相聚大快朵颐； 我们也许希望自己背着包去世界看看，却在繁忙的工作生活中兜兜转转； 我们或许希望自己能早睡早起，多吃一些蔬菜、踏上几次滑板， 可这一年还是做了个在家看书、听音乐的资深懒宅； 我们想节省点花钱，做个理财小白 却还是在心爱的限量款前，大肆“剁手”……

很多计划泡汤，就意味着我们失败吗？不，即便背离了年初的目标，我们依旧其他层面上有了其他的收获。计划内外，皆是收获，每一笔付出，都有新成绩。这就是我们想借由民生信用卡年度账单，传递的品牌心智。

一、痛点动画：每个人都有一枚许愿币

基于这个洞察和金融品牌的特点，我们的第一个创意诞生了。我们决定用一枚硬币，展现一个人在年初许下目标 —— 逐渐偏离计划 —— 年末得到其他收获的故事。用带有反转的完整故事线，在硬币上上演自己和年初目标的“爱恨情仇”。

每个人的心中都有一座许愿池

期盼着在年末收获新成绩





履行计划的时候

离梦想成真只隔着时间的距离

可计划总是容易被现实打乱

于是我们及时变换了赛道

那些被改写的愿望

虽然换了面貌

最终也成为了惊喜

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在创意上，我们用硬币起伏，记录了实现愿望的每个阶段。在美术上，动画采用3d建模结合MG动画的方式进行呈现，也大量采用逐帧动画方式使人物动作、场景转换更加生动流畅。

二、年度账单H5：领取你的新成绩

相比于冰冷的【年度账单】，我们更想把它视作一次年终回忆。账单采用问答的形式：回忆你的消费情况 —— 选择答案 —— 公布真实答案。这个回忆里，既有完成年初计划者的勋章，亦有偏离计划者的奖赏。民生信用卡参与到了你们的每一次消费，也见证了各位的成长。

能猜到你的各项消费情况吗？答案可能和你想象的很不一样。

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2020年，你的愿望是什么呢？

希望在新的一年，无论愿望能否实现，民生信用卡都能见证到你的收获。