把白酒广告拍成国际大片，郎牌特曲全新TVC绝美而来

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广告视频：





2017年11月，汉狮与著名的郎酒集团再度合作，为其旗下郎牌特曲品牌完成了全新一季定位广告片的创意与制作。

本次郎牌特曲广告以“来自四川，浓香正宗”的新定位，扎根最佳白酒产地，喊响浓香正宗。仅江苏卫视，郎酒准备3年豪掷15亿元为郎牌特曲造势，同时借助郎酒集团的全国性整合传播渠道，在江苏、河南、山东等省份重点战略性投入，实现快速、全面的强势覆盖。

此次广告片由汉狮操刀创意与制作，同时邀请原青花郎广告导演——瑞士导演Joel Cartier执导。从对中国白酒的一无所知，到连续执导国内最著盛名的白酒系列，Joel Cartier导演在背后做了莫大的功课。除了埋头专研、现场考察，据汉狮工作人员透露，Joel Cartier导演一开始还曾狂饮白酒到酒精中毒。当然，在拍完青花郎与郎牌特曲后，他已经是郎酒的忠实粉丝了。

郎牌特曲在郎酒家族中属于第二梯队的品牌，同为四川的浓香型白酒，郎牌特曲更侧重于对地理位置（四川）、酿酒环境和工艺的展现。得益于Joel Cartier导演对细节的严苛把控，包括在拍摄现场预先进行多次的布光、拍摄，在拍摄素材导出后又进行粗剪和粗调色，为后期制作公司指明方向，最终广告效果是国内白酒广告少有的华丽与大气。Joel Cartier导演凭借着他丰富的导演和拍摄经验，将中国白酒的特点与洋酒广告片国际化的风格相结合，完美呈现在广告片中。

花絮图片：

花絮视频：