英雄联盟 2020 年全球总决赛十周年宣传片《出手即英雄》发…

注册用户专享，登录后免费查看全文



拳头游戏携手TBWA中国共同揭晓英雄联盟2020年全球总决赛十周年宣传片《出手即英雄》。本次营销战役由TBWA一手打造。今年早些时候，TBWA 被拳头游戏任命为英雄联盟 2020 年全球总决赛在中国大陆地区的创意合作伙伴。

英雄联盟是全球最受欢迎的多人在线战术竞技（MOBA）游戏。全世界的玩家在英雄联盟的世界里集结，以“召唤师”身份组队赢得胜利。

在十周年这个重要的时间节点上，宣传片《出手即英雄》将无数双玩家的“手”与数字“十”巧妙地联系在了一起。关于这个游戏的一切是由无数双手创造而成的——我们用手创造游戏世界、点燃激情、庆祝每一个精彩瞬间，互相鼓励所向无前。基于此，影片以手作为故事的主角，带领观众感受英雄联盟全球总决赛的魅力，也是对十周年的一次致敬。

“十分荣幸参与英雄联盟2020年全球总决赛十周年盛典。” TBWA中国首席创意官Ronnie Wu说道，“数字‘十’在中文里有圆满和完美的寓意，也预示着一个全新的开始。影片的创意灵感即来于此。双手伸出便成‘十’，我们用双手创造无限可能。”

英雄联盟2020年全球总决赛将于9月25日至10月31日在上海举行。宣传片已在各大线上平台发布，包括微博、微信和哔哩哔哩均可观看。

关于腾迈

腾迈 (TBWA) 以成为21世纪商业文化引擎为愿景，是全球排名前十的广告网络，通过独有的“颠覆”方法论为品牌提供商业变革和定义文化的创意理念。腾迈在全球95个国家的275个办公室拥有11,300名员工，旗下还拥有多家不同专业领域的公司，包括Digital Arts Network (DAN)，eg+ worldwide，Auditoire，GMR，TRO，The Integer Group®，TBWAMedia Arts Lab和TBWAWorldhealth。腾迈全球服务的客户包括阿迪达斯，苹果，佳得乐，汉高，希尔顿，麦当劳，米其林，日产和新加坡航空公司。

腾迈 (TBWA) 是宏盟集团 (Omnicom Group) 的重要成员。

微信：tbwa_shanghai

微博：TBWA腾迈

关于宏盟集团

宏盟集团 (Omnicom Group Inc.) 是全球领先的营销及企业传播公司。宏盟旗下的代理商网络与众多的专业服务公司分布在全球100多个国家与地区，服务超过5000个客户，服务领域涉及广告、媒介策划与购买、数字与互动营销、直售营销与推广、公共关系等众多领域。

纽约股票交易代号: OMC

官方网站: www.omnicomgroup.co