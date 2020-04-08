京东美妆：做美丽时代的记录者

关于女性的故事，总是神秘而复杂的。

不是一路扶摇直上，也不是马上奋起直追的类型，她们成长的道路充满忍耐、小心翼翼和坚韧力量；而美丽，亦跟随了她们一生的成长轨迹。

前段时间大火的美剧《美国夫人》，讲述的是历史上有名的20世纪70年代抵制平权运动。主人公菲利丝·施拉夫利，引领的 Stop ERA运动成功阻止美国当时平权法案通过。她看似是一位反对女权主义的保守派人士，实际却以自身努力和形象展现了，当时的社会环境下，女性政客的权利角逐和自我实现。

也是从那个时候开始，女性角色、女性力量，急剧而深刻地改变了这个世界。

1963年，瓦伦蒂娜·捷列什科娃（Valentina Tereshkova）成为第一位登入太空的女性；

1974年，阿根廷总统贝隆夫人成为世界上第一位女总统；

2015年诺贝尔医学奖授予中国女科学家屠呦呦，表彰她发现青蒿素，显著降低疟疾的死亡率；

截至2019年，诺贝尔奖已经有53位女性获奖者；

2019年财务世界500强公司榜单上，有33家公司由女性任职CEO位置；

……

我们看到越来越多的不平凡女性，发光变美。

面对着这样的数据，接下京东美妆的项目，我们问了自己一个问题：在社会中，在生活中，女性的美丽到底是什么呢？是表面的绽放？

少女时期的可爱无可阻挡；

初入社会，青涩纯净又治愈；

开始历经生活，变得成熟，还拥有了令人心安的力量；

而往后的岁月，她们还会变得更丰富，更沉稳，更有魅力；

……

是认真的努力和自信？

要做那个班上的佼佼者，骄傲地举手回答老师问题；

要在大学，研究如何变美的同时拿到奖学金；

在工作碰壁时，一边哭一边收拾残局；

也可以在疲惫时，躲起来，用一张面膜一只口红就安慰了自己；

……

美丽背后更美丽，致敬每一位美丽女性！

这便是最适合的主题了！



《美丽背后更美丽》微电影正片上线

故事聚焦

从大学毕业到职场游刃有余，这是每个女性注定会遇见的成长。

相比展现女性的成功和话语权，微电影将镜头对准了每个女孩都会经历的初入社会那几年。正是在这个时期，很多人完成了自己的美丽蜕变。

被很多人碾压气场，跟欲望匹配不起来的能力，最终也会在熬过的夜、走过的路、遇见的对手里，变得充满力量。

情绪刻画

不避开女性情绪的刻画，六个篇章展现不同的情绪细节。

你可以是一位有着各种小情绪又强大的女性。

从《序曲》开始，不安、小心翼翼试探社会；在《幸运红》里，又变得擅长自我疗愈；

被另一个女生《吸引》时，又羡慕别人的生活；

工作不《防水》的时候，我们也一起跟着感受瓶颈、艰难，和骄傲。而最终天边总会透出《微光》~

音乐铺陈

流动的音乐，铺陈全篇美丽氛围。

同样浸透女性气质的配乐，也在每章节的变化处，推进剧情发展，暗示主人公的心理成长。

“天空仅许一束光，微风后遗落一丝香，是胭脂雾中她梳妆的⽓味吗 ？

“美丽⼀刹，笑颜如花，⽆所惧怕 ；啊，它应接不暇，纷⻜，全然优雅 。”

“她美得不像话”

两种结尾

就像时间一直在进行那样，谁又能规定结尾呢？

9分钟的时间，怎么能定义一个女性的未来生活呢？微电影的结尾，不强调成功，不固定“幸福地生活着”，甚至还可以开放地理解，完全不同的两个人，其实是一个人。

而最后回看京东美妆的品牌角色，它不应是单纯的时尚的美妆品牌，它也不是杂而多的美妆电商，它应该承载一个美丽平台的包容性和专业性，记录这个时代女性的美丽。

“生活不会一直都是最美的，但你一直在用最美的自己面对生活。”

如果你期待变化，不妨拥抱未知，一直美丽下去吧！

京东美妆9月14日，超级品类日，超多福利等你来，记得一起变美！