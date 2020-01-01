天猫潮青年：一切皆是运动

原标题：天猫潮青年：迈不开腿？管不住嘴？天猫有办法！

基于年轻群体洞察，这个夏天，天猫联合运动和食品两大品类打造GENZ全新IP「天猫潮青年」。赞意为其提出「我开动了」的核心创意，在日式幽默风格中实现一语双关的表达效果：在中文语境中表示——我要开始运动啦；在日语语境中表示——我要开始吃啦。

以双手合十的标志性仪式动作延展，打造视觉锤，同时深挖潮青年生活场景，产出病毒视频和动态海报创意物料。视频魔幻的律动感与当下年轻人的生活节奏同频共振，伴随着“いただきます”的BGM，大家忍不住一起摇摆起来。

爱吃又爱动？解锁潮青年运动新趋势



对于当下年轻人来说，“动与吃之间的悖论”堪称一门玄学。他们形容自己每天的生活都犹如小火车：动吃动吃动吃。

蠢蠢欲动的周末，一定要去健身房挥汗如雨吗？大可不必！在家一边打游戏一边吃零食，不香吗？谁说打游戏不算运动，电竞已被列为体育竞赛项目。

为了拍出一张好照片，小姐姐们可以拿出跳芭蕾的姿态、练武术的拼劲、演电影的造作。只要举起手机，我们都是野生模特。每一张朋友圈照片的背后，都是不简单的十八般武艺。

与其焦虑，不如蹦迪。喝酒泡枸杞，蹦迪戴护膝。养生蹦迪局早已在年轻人中风靡起来。喝酒=热量、蹦迪=运动、喝酒蹦迪=没胖，没毛病。

走走停停逛逛吃吃，在逛街这件事上，女人的战斗力堪比马拉松运动员。运动感爆棚的小姐姐，就是逛街路上最靓的仔。

动次大吃 姿势百变 做潮青年



配合这支视频，天猫潮青年还一并推出四支动态海报。“我开动了”的核心创意被敲黑板式凸显，每位年轻人身着运动潮品，手捧最in美食，边吃边打、边吃边拍、边吃边蹦、边吃边逛。作为潮青年，动、吃早已不分家，将运动与美食remix的元气满满在海报和视频中都得到充分诠释。









这就是GENZ，无界限的一代。一切皆运动，打游戏是运动，拍照是运动，蹦迪是运动，逛街是运动。不要问他们在做什么，问就是动了。

赞意从年轻人们最真实的生活细节切入，洞穿GENZ的生活方式，解锁GENZ的消费观念。平台联动潮品牌与年轻人之间形成深度交互，实现深度运营——打动年轻消费群体、引领潮流消费趋势。

动是为了可以吃更多，吃是为了可以有力气动，以自己的一套理论与美食、热量和平相处，无论是动还是吃都要“潮”。通过一支群体代入感极强的视频，天猫平台所承载的创造力、生命力得以植入年轻受众心智。

对于平台和品牌来说，年轻化不是结果，而是与年轻人一同“动起来”的那种活力。