京东未来好物站：NASA遇见外星人

继2020年8月25日，地球人首度发现外星人后，1000多年间，地球人与外星人建立了和平友好的外交关系，并开始了经贸往来。

于是未来的京东，又多了一个神圣的任务与身份 —— 他们作为星际宇航员，担负起跨星球运送好物的使命……

等等，这不是科幻电影里的情节，而是京东电脑数码联合外星人Alienware和NASA，推出的脑洞广告片。

此次手握外星人×NASA的合作资源，京东脑洞大开，把营销玩上了宇宙！再联合京东上的相机、图书品类，强势推出#未来好物站#的专题页，用一支给外星人送好物的科幻广告片和时尚大片，向太空迷们展示了京东未来好物站的三款神器，外星人看见了都要剁手！

一、未来好物站，2020发现外星人



脑洞其实一开始源于阿姆斯特朗登月那消失的四分半钟，会不会遇上外星人了呢？再结合上半年网友对魔幻2020出现外星人的美好期望，我们写下了这支宇航员与外星人相遇的科幻沙雕广告，塑造了一个不一样的外星人。

1、一起开黑篇

开场交代完背景后，来到月球的京东宇航员缓缓走下未来好物号。（气质这块拿捏的准准的）

京东宇航员用通讯器发送讯号后，一个营养明显过剩的外星人突然地出现。

包裹里的玛丽莲梦露的照片，没被外星人看上。

想秀一把李小龙的双节棍，却惨遭翻车。

直到宇航员拿出了“外星人”，才俘获了外星人的心，还致敬了一把E.T.里的经典动作。

京东宇航员和外星人一起欢乐开黑，甚至被地球呼叫都毫不理睬。

2、帮我拍照篇

在京东宇航员又一次到达旗子处时，还没联系，就看到了外星人水汪汪的大眼睛。

宇航员拿出拯救外星人秃头的假发、丝巾，却遭到了外星人的强烈反应：你才秃……

直到宇航员拿出了索尼相机，外星人才变得娇俏起来。

甚至还挥舞着大妈心水的丝巾，让京东宇航员帮他与地球合影三连拍。

3、睡前读物篇

宇航员带着最后一个任务又来到了这个星球，结果又双叒叕是这个老伙计。

宇航员从箱子里拿出火星救援同款土豆，甚至人见人爱的老ET辣酱，外星人都不为所动。

直到他拿出一本美国宇航局NASA经典摄影集《行星全书》，外星人看到了自己的母星，兴奋极了。

甚至晚上外星人还给京东宇航员给讲睡前故事，在宇航员睡着后，贴心地按掉了通讯来电。

这样一部宇航员和外星人从相知一起开黑，相识一起拍照，最后甚至睡到一张床上后的科幻广告，有内味了吗？

二、联手时尚芭莎，共同演绎星际时尚大片

此外，京东还联合《时尚芭莎》杂志，邀请知名摄影师梁恒溢拍摄了一组外星人和京东宇航员的星际时尚大片儿，以外星人及太空巡游礼盒、索尼、《行星全书》产品为道具摆出不同pose，在未来金属感十足的空间里，安利起了京东上的宇宙潮流好物。

无论是未来好物站的概念、还是科幻沙雕广告、外星人时尚大片，在京东“发现外星人”这个营销行为的背后，其实寄托了京东想表达的更深层次的精神内核：

即对“好奇心”的肯定，对爱探索的人的支持。

保持好奇，继续探索，无论是太空、宇宙，还是一切所热爱的事物。对于这些探索者来说，京东更想做他们背后的好物补给站，给予他们精神与物质上的支持。