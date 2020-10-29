 今年双十一，天猫公仔携手108位IP组成「挺你天团」

原标题：这个双11，天猫和野狗携手100多个IP#1起挺你尽情生活# by W

你好，各位打工人，一年一度的天猫双11马上就要到了，不知道野狗的朋友们有没有准备好购物车成为了“尾款人”。这次天猫除了给大家准备超级福利之外，还携手野狗和108位IP朋友组成「挺你天团」，在2020这一个特殊的年份，为每个人撑腰#1起挺你尽情生活#。

天猫IP化，从不做“商业模特”开始

24小时standby的“打工人”专属营业笑容，商业海报里的标配元素，促销活动的C位站台…好像不管在哪里，我们都能看到天猫公仔的身影。作为一个形象猫公仔确实很成功——国民平台的背书，大把资源流量的曝光。而作为天猫情感交流和年轻化表达的抓手，猫公仔在想如何进一步真正成为大家的好朋友。



野狗曾为猫公仔写过的“职业履历”

于是如何让猫公仔IP有辨识，更有认知，我们需要赋予猫天天更生活化的表达和情感。在#1起挺你，尽情生活#大主题下，如何与其他品牌ip手拉手，与消费者做朋友，帮助双11与年轻人沟通，进一步提升品牌好感度，成为我们的难题。



「挺你天团」大集结

不定义理想生活，每1种态度都挺你过

你的理想生活是什么样的？是做奋斗的打工人，还是及时行乐的乐天派？是过乘风破浪的飒气人生，还是当知足常乐的佛系青年？

……

理想生活从来没有标准答案，每1种选择都值得被认同。

从去年的#愿望11实现#到今年的#1起挺你尽情生活#，这次我们不再只谈“理想生活”而且切实关心并走进消费者真实生活状态，天猫和野狗希望力挺每1种不同的生活态度。

（很可能是）史上最多IP大集合

跨越时间、次元、国家而来的挺你天团

这一次活动，对天猫和野狗来说都是巨大的挑战，在1个多月的时间里，要联合100多位IP一起共创，与多个国家的品牌负责方进行协同和沟通，可以说是真实意义上的世纪大集合。从阿里经济体IP到互联网品牌IP，从全球知名品牌/动漫IP到国产经典IP，接近108位IP携手出道，组成「挺你天团」，以不同的品牌角色结合生活场景，让IP们走进真实生活，力挺每1种选择。

挺你天团名单合集

IP名单： 变形金刚、小猪佩奇、Hello Kitty、Line friends、多啦A梦、小王子、小马宝莉、泡泡玛特、卢浮宫、阿狸、乐高、第五人格、KAKAO Friends、小刘鸭、熊出没、吃豆人、喜羊羊&灰太狼、圣斗士星矢、梦幻西游、大话西游、仙剑奇侠传、秦时明月、银临、奈娃家族（李佳琦狗狗）、僵小鱼、三国杀、疯狂兔子、KIMMY&MIKI、lulu猪、黑超奶嘴、变色龙、陈情令、瑞奇宝宝、汪汪队立大功、sonny angel、SMISKI、raccoon factory、circus boy band、小鹿杏仁儿、萌獭江湖、二狗酒馆、桌游志 商家品牌： KFC（上校爷爷）、海尔（海尔兄弟）、旺旺（旺仔+浪味仙）、MM豆、三只松鼠、必胜客、奈雪的茶、哈根达斯、和府捞面、真功夫、VIVO 、OPPO、TCL、海信、美的、华凌、小天鹅、西门子（豌豆先生）、努比亚、猫王、科大讯飞、ninebot（超级飞侠）、百草味、新希望、蒙牛、真果粒、金典、安慕希、丹香 互联网品牌： 微博、快手、美图、网易新闻（网易王三三）、斗鱼、搜狗、酷狗、喜马拉雅、墨迹天气、360、虎扑、最右 阿里经济体： 盒马、支付宝、饿了么、花呗、欢猩、考拉、优酷、菜鸟、阿里体育、银泰、高德地图、虾米音乐、淘宝、飞猪、大麦、淘票票、聚划算、阿里健康、UC、钉钉、闲鱼、阿里鱼、斑马

1个月，我们需要联动108个品牌加入，联合28个IP进行TVC共创，才有完以下的“全家福”诞生。

为了让虚拟IP走进现实生活，我们完成了一只二维三维结合的短片，并把IP们组成4个小分队，分别走进4类圈层：美食萌宠、电竞潮玩、国潮国风、佛系青年，纪录下力挺不同生活的瞬间。

挺你想吃就吃，无畏长胖，贪吃无罪。

挺你满血复活，在现实和游戏里都能火力全开。

挺你想秀就秀，勇敢表现真实自我。

挺你佛出自我，做个生活工作两手抓的打工人。

视频一经上线，话题阅读量突破4亿，100+多家品牌官微自动转发。全国楼宇广告投放，线上线下全渠道曝光，在每个生活角落挺你。



数据来自微博官方

品牌方：天猫品牌组



创意代理商：W

首席创意官：W的野狗头子

W野狗文策舱：QT、大伯、CNAN

W野狗创造舱：坨坨、RED、桃子、yeehem