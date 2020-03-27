通明助力芙清密钥新品上线，开启品牌进阶之路

奔涌入海的后浪或拼搏，或有力，都在不断地蓬勃成长，但是熬夜、蹦迪，饮食、压力，总有一种问题会成为肌肤的负担，尤其是炎炎夏日，更是油皮星人永远跨不过去的坎。

据洞察发现，为了解决各种肌肤问题，医美护肤一直很受大众的青睐，其中低风险更是大众医美护肤选择的主要考虑因素，因此，具有低风险的“轻医美”成为非手术类医美消费者的核心需求。

作为国内头部医美品牌芙清的同一院线品牌，芙清密钥致力于研发适合改善皮肤亚健康状态的产品，不仅能够满足当代女性“轻医美”的低风险需求，更是用科学护肤的钥匙，帮助解锁肌肤美丽秘密的大门。

相比市面上多数还在针对痘痘肌、闭口等皮肤问题的医美面膜品牌，芙清密钥此次推出的首款妆字号新品“芙清密钥水杨酸调理焕肤面膜”则更注重温和护理，且有着控油的功效，能够针对油皮、混油皮人群，解决他们的核心痛点。

因此，通明传媒紧抓18-35岁年龄区间的油皮和混油皮人群对夏日肌肤出油、肌肤状态亚健康等问题痛点，用“创意性的传播+有效的流量转化”的方式通过线下新品发布会的举办和新品的全线推广，帮助芙清密钥扩大品牌的整体曝光，将其新品打造成为“油皮星人必备面膜”。

夏日油皮星人图鉴 引爆注意





针对芙清密钥水杨酸调理焕肤面膜的核心优势，我们将此次新品推广的主题定为“亲肤一夏 解锁控油密码”。

在确立传播内容之后，通明团队通过高效率、高质量、高配合的专业执行能力将其切实落地。

在新品发布会前期，我们从产品受众入手，根据当代青年的生活特性，将其分为“冲系青年”“宅系青年”“浪系青年”三类群体。

联合原创漫画博主【作报告的实录君】围绕“三系青年”夏日出油现状展开绘制，并带#夏日油皮星人图鉴#话题在微博端首发。

漫画展示了“三系青年”在不同的生活状态下相同的困扰——夏日出油，并将芙清密钥新品软植入其中，引发了大量群众的焦虑共鸣和广泛的讨论。

利用话题热度，通过KOL转发软植入种草的方式，进一步扩大话题的受众范围。

最终，预热话题#夏日油皮星人图鉴#阅读量2005.5w+，讨论量11.2w+，成功引起大量受众注意。





发布会精准触达 玩转粉圈营销



为确保新品能够更好的触达受众，通明线上线下齐发力。

线下打造品牌新品发布会，强势发布新品；线上通过微博热门热搜、粉丝营销增加潜在人群的关注与认知。

为更好地提升新品的曝光，我们邀约了青年歌手、演员姚弛作为芙清密钥品牌挚友出席此次活动，借助明星艺人流量，辅助品牌发布会强势出圈。

同时，我们还邀约了时尚自媒体达人原来是西门大嫂作为芙清密钥特邀嘉宾出席活动，借助头部达人的强势赋能为品牌形象强背书。

懂粉丝者得天下，由于饭圈里基本上都是年轻人，正是品牌的目标人群受众。发布会前期，我们通过官博发布姚弛剪影预告，引发大量粉丝猜测，吸引粉丝注意。

在正式官宣后，通明也第一时间联动粉圈传播，通过设置转发量解锁线下门票等方式，调动艺人粉丝圈层参与的积极性，玩转粉圈。

粉丝的聚集，就意味着年轻人垂直圈层的流量号召，意味着具备出圈的可能性和全网的关注度，以及基于粉丝自发行为所产生的自来水效应。

发布会期间，凭借着成熟的粉圈经验，我们在多平台上将艺人物料等新品发布会的动态进行扩散，成功引发大量粉丝跟帖，并带动大量以“姚弛生图”而展开的讨论，顺利出圈。

与此同时，通明乘胜追击，筛选曝光量较高且能够精准触达目标受众的优质KOL，进行纵向、多角度的内容推广，扩散发布会影响力，实现粉丝所带来的的粉丝经济。

最终，明星话题#芙清密钥品牌挚友姚弛#阅读量1.1亿+，讨论量78.7w+；策划热搜话题#不再酸别人的夏天#阅读量2.1亿+，讨论量7w+。

KOL+KOC精准种草 打造爆款



为了更高效地向消费者“安利”自己，作为新品，品牌种草也是必不可少的一环。

身为素人营销领域的先行者，通明传媒在帮助品牌种草的方面有着非常丰富的经验。

通过多平台KOL+KOC矩阵，拍摄高品质的图文或Vlog进行产品种草，营造出全网种草的氛围。

例如，在小红书平台，通过优质的内容，成功霸屏芙清面膜、夏日面膜推荐、油皮好物安利、控油面膜种草广场；

在知乎平台，通过从不同角度分析或分享控油产品，将芙清密钥新品软植入于长回答中，增加品牌曝光，提升品牌口碑，形成消费者信任背书。

在整个策划活动中，通明一直力求最大限度地触达受众，达到最优的传播效果。

纵观此次「芙清密钥新品」的营销策略，通明通过结合明星热度、粉圈营销、KOL+KOC精准种草等方式，成功帮助消费者了解“芙清密钥”在护肤领域的专业度，并广泛形成对新品的口碑美誉度。

累计为品牌带来曝光量4.13亿+次，其中互动量190w+，达到微博、知乎、抖音、小红书、豆瓣、B站、各大新闻网站全渠道覆盖。

一直以来，通明传媒始终坚持“为合作伙伴创造价值以实现自身价值”的服务理念，为客户提供全案级、一站式的定制化服务。

今后，我们会继续以客户需求为导向，持续创新，紧随趋势，探索深挖营销新模式，期待与更多优质品牌的合作。