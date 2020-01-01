3小时卖3.1亿 , 董明珠上快手直播带货 , 到底为什么？

开卖30分钟，3款产品成交额成功破亿，最终直播间总销售达到3.1亿；

截至5月11日早9：30，格力电器早盘大幅拉升3.16%，创2月新高。

这是董明珠昨晚在快手直播间首次卖货的数据，结果会让她自信的笑容更加明媚，也会更“爱上”快手。

作为响当当的商界“铁娘子”，曾经的王牌销售员，格力如今最大的“代言人”，董明珠的字典里从来没有“认输”两个字。这场大品牌跃入快手人海的直播，不仅是格力“直播带货”史上的标志性事件，也让人对快手平台直播带货能力再次刮目相看。

当董明珠在直播间和网友热烈互动，微笑着和直播间的老铁打招呼时，企业家下场直播的新时代，似乎真的来了！

大佬为什么爱直播？

大佬们纷纷下海“直播带货”，上热搜成了家常便饭。大家纷纷在欢呼叫好之时，心里不禁也带着疑问——为什么大佬们都这么爱直播？

要知道，在“直播带货”超级网红和巨大商业价值背后，隐藏着最顶流的资源、货源、供应链管理等一系列完备的基建条件，而这是普通人无法逾越、更无法复制的运作机制；但对于大佬们来说，尝试直播带货，不仅是赶超当前商业模式的新思路，更是借助自身影响力直接进入蓝海中心的有效途径。

就拿董明珠来说，她对于格力的意义，可不仅仅是董事长或者“掌门人”这么简单，更是格力品牌最具影响力的代言人。她的一举一动，都直接关系到格力品牌乃至整个家电行业的动向，董明珠不仅代表了格力的品牌发声出口，更身体力行诠释着中国企业文化与价值体系；而她自身带有的话题热度和公众影响力上有着先天的“带货”优势，显然不亚于任何“网红”或主播。

所以就完全不难解释，为什么大佬们如此热爱直播，因为这片流量蓝海的门槛极高，普通人或许玩不转，但自带顶流的企业大佬们，既可以开拓更广阔的销售链路渠道，赚得盆满钵满，又能站在话题风口持续营造流量热度——一举多得，何乐不为呢？

董明珠为什么选择快手？

直播带货，董明珠之前就跃跃欲试，早就有所准备。

从试探性地自产自销在到网上卖口罩，到格力产品线上的大规模上架，董明珠对于直播的热情，有增无减。此前，董明珠在某平台直播带货成绩为：22.53 万元，38 款产品卖出258件。一次次尝试后，这回董明珠选择了快手。而不断攀升的亮眼数据，也给了董明珠和所有观众一个满意的答卷。

董明珠选择快手，现在看来，是下了一步极为明智的好棋——不仅收获口碑与销量，同时也验证了自己的眼光独到；在这背后，其实隐藏着更多的深思熟虑与企业对于市场的洞察定位、梳理和把控。

快手作为一家内容起家的公司，一直坚守企业的品牌内核——普惠的价值观。从持续的助农行动，到坚持“去中心化”推动更多平凡人实现梦想，这一点首先就与董明珠的企业价值观“希望每一个消费者都能享受最好的产品”从气质上完美契合。

近两年来，快手商业生态的快速布局和发展，也让快手在国内电商直播产业中，第一批完成平台的基建与变现渠道；目前快手日活跃用户数量已经突破3亿，电商日活突破1亿，巨大的用户基数可以直接转化成巨大的用户消费能力，与品牌联动的单场销售额也屡创新高——

而这，正是格力梦寐以求的“市场蓝海”。

董明珠对于自家产品信心十足，但在中国广阔的新线市场，她需要的正是快手商业生态中最强大的“老铁经济”，进一步在市场存量竞争中获取更多份额。今年的家电行业“低谷”，也需要这样的刺激，来进行渠道层面的深化改革。

在快手，万物皆可播

董明珠的这场快手直播带货，也向大众证实了快手那句“万物皆可播”；在快手上吃的喝的玩的用的，只要你敢来，快手就敢给你卖成爆款。

而这场直播，不仅仅是董明珠背后的中国品牌在社会化营销下的一次探索和尝试，更让快手商业化品牌的影响力再次推上高潮，未来更多的企业也必定会将目光投射在快手上。

在“直播蓝海”的浪潮中，快手一次次用实力证明——自己才是这片海里，最稳的那艘大船。在格力之前，有多家品牌在快手举办了相类似的“超级品牌日”直播活动。截至5月10日，快手“超级品牌日”累计销售总额破10亿，撬动品牌数字营销新蓝海。

而快手商业化赋予品牌的营销价值，不仅仅是迎合社会化营销应势转型的需要，更能使“短视频+直播+电商”这种创新营销模式率先布局于自身品牌的营销生态；会有更多像董明珠一样的“品牌大佬”在摸索经验中，找到与快手相结合的最好途径。

正如董明珠在直播中所说的一样——

“今天这样的活动，不是结束，而是永远。这一场（直播）做完以后，大家互相有更深层的认知，增加了信赖。作为制造业，尽可能做到最好的产品，最好的价格，很好的满足消费者需求。大家携手同行，无论是消费者、无论是制造方、还是平台方，三者相聚起，来就是共赢。”