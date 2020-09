sacai2021春夏系列：一镜到底，带你参观拍摄现场

Love Over Rules

最近,日本服装品牌sacai发布了一支主题为「Love Over Rules」的宣传片。

这只宣传片将镜头带入“参观者”的第一视角,以长镜头的拍摄手法捕捉摄影棚和后台的工作画面。整支片子一气呵成,伴随着镜头的运动节奏踩点音乐节拍,服装呈现变得有意思起来。

本次宣传片中,sacai创意总监源马大辅、造型师渡辺康裕、NIKE的幕后推手Fraser Cooke和鼓手Mabanua也参与了这次拍摄。片中最后出现的是sacai品牌主理人、设计师阿部千登势。

本季主题「Love Over Rules」是阿部千登势从跨越既有的规则与限制,与人种、文化、性别等固有观念抗争的人们身上汲取到的灵感。她受到美国概念艺术家Hank Willis Thomas作品中出现的标语「Love Over Rules」启发,将这一理念融入系列设计中,希望能够唤起和平、爱与团结的概念,传达“Love Over Rules”(爱胜于规则)的信息。

她说:“Even before the coronavirus situation, I believed in this idea. No matter your race, culture, or sexuality, love over rules.” (即使在冠状病毒爆发前我都相信,无论你的种族、文化、或性取向如何,爱都胜于规则。)