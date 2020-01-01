来饿了么点“太空”炸鸡外卖

最近，意合众创携手德克士，在为期3天的饿了么超级品牌日，联手上线了“太空外卖”。

站内H5吸引了不少用户参与互动，在饿了么APP搜索“太空外卖”，屏幕瞬间出现裂屏，“蓝骑士”饿小宝Cos着太空舞MJ装扮，骑着摩托冲出镜头，引导用户穿越太空通道，来到三大e次元空间。

第一站，炸鸡能量站，饿小宝在加油中的摩托车旁Cos MJ经典舞蹈动作扭胯，强力引流德克士主会场；





第二站，福利探测器，饿小宝在机车前模仿MJ一样的45度倾斜动作，引导用户拉杆抽奖互动；



第三站，太空燃炸场，饿小宝在飞碟上学着MJ太空步，引导用户点击观看德克士燃炸视频，快速打透“周三吃炸鸡疯狂7块7”的促销点。





“蓝骑士”圆梦街舞，燃炸”食”刻

“太空外卖”里饿小宝Cos和致敬MJ其实有着饿了么“蓝骑士”原型。

我们了解到，疫情期间饿了么“蓝骑士”姚松松参加了《这！就是街舞第三季》云海选，虽然未能进入最后百强，但是每天辛苦送外卖之后，还花2小时自我练习喜欢的MJ舞蹈，《街舞3》节目组特别邀请他，给到在4位明星导师前展示的机会，并获得导师的毛巾鼓励。借助“蓝骑士”的故事我们希望借此鼓励更多热爱街舞的平凡人，去热爱，去燃炸！Social端凭借《街舞3》节目热度以及娱乐类KOL扩散饿了么小哥圆梦视频，#外卖小哥跳太空舞燃炸街舞导师#在传播初期获得不小的舆论关注。

紧随其后，饿了么&德克士官微承接#外卖小哥跳太空舞燃炸街舞导师# 话题热度，顺势推出Cos MJ的外卖小哥形象——饿小宝，宣告正在筹备饿了么太空外卖业务，送的第一餐就是德克士的炸鸡。外围KOL持续炒作噱头#首位太空外卖员即将上岗#，引流更多人通过上饿了么搜索“太空外卖”或点击会场链接，进入会场。

站内外资源联动，全链路营销





传播中期，德克士官方释放脑洞病毒视频，用新闻联播式正经播报结合创意H5片段，续热#首位太空外卖员即将上岗#话题引流会场，同时，外围助推病毒视频，加大码力扩散。

8月22日正值《街舞3》第六期热播，德克士作为此次《街舞3》赞助，借助站外节目硬广资源——街舞选手黄潇创意中插上线持续蓄力引流主会场。

饿了么与德克士这波超级品牌日的合作，围绕一套创意H5+会场，最终打通Social端噱头话题传播、德克士《街舞3》赞助以及饿了么站内的资源整合，达成全链路的营销联动。

创意上则巧用街舞元素作为创意发散点，为饿小宝设计赋予MJ形象致敬偶像，核心传播素材H5中融合MJ经典太空舞引导用户体验“太空外卖”，画面炫酷，内容简洁易操作，大大提升H5用户体验黏性，成功引导用户下单，实现了营销效果的最大量化。