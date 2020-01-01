汉狮与中国植物蛋白饮料开创者——露露合作，打造全新创意TVC

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2018年3月，汉狮与中国植物蛋白饮料开创者——露露合作，为旗下升级版的热饮杏仁露，创意并制作全新TVC。

承德露露是中国最大的杏仁露生产企业，自成立至今已有68年，植物蛋白饮料——杏仁露一直都是它旗下最重要的产品。凭借露露杏仁露这个大单品，承德露露占据了杏仁露这个细分市场90%的份额，甚至成了杏仁露的代名词。2017，露露升级旗下拳头产品露露杏仁露，全新的产品配方和营销策略，以“热”为切入点，进军国民营养早餐市场。在此次广告创意中，汉狮把场景聚焦在白领早餐时段，提示消费者早餐好营养除了牛奶，还有热露露这个新选择。

此次拍摄要点是展现露露杏仁露热饮的特性和优质的杏仁原料。在拍摄露露加热后倒出的产品demo时，为了拍到冒出的白烟，汉狮道具组带着加热工具全程守候在演员身侧，一开拍就立刻把加热好的露露递给演员。演员们也非常敬业，不管有多烫，一接过来就用双手捧住杯子开始表演，完成拍摄后，所有演员的双手都被烫得通红。

露露68年来一直坚持采用北纬43度的野生山杏仁，这也是本次食品demo的重点。拍摄杏仁掉落的瞬间，为了拍到的每一颗杏仁都是纹路清晰又饱满，从挑选杏仁的第一步就严格把控，外形不够优秀的杏仁，无法通过选拔。业内周知，食品demo的拍摄部分是一个持久战。一个短短的一秒镜头，背后是十几二十个小时的拍摄和无数次的试验，只为拍到杏仁完美掉落的姿态。

在中国植物蛋白饮料界一直有“南椰树，北露露”的说法，露露作为中国植物蛋白饮料的开创者，从单一低频的节庆送礼向丰富高频的早餐热饮转变，将会有怎样的发展，让我们拭目以待。

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