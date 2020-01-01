虚拟偶像RiCH BOOM 携手年轻潮流C位出道走花路

【营销诉求】RiCH BOOM是爱奇艺倾力打造的国内首支潮流娱乐向虚拟组合，力求整合爱奇艺科技、娱乐、潮流基因，打造一支高商业价值的潮流虚拟偶像厂牌。

【营销策略】

通过爱奇艺生态赋能，在S级综艺、体育、线下演唱会及颁奖礼等各个娱乐营销领域，打造RiCH BOOM厂牌成员在音乐、时尚潮流的个性化人设，为虚拟偶像商业化变现开拓新营销增长途径。

【核心亮点】

1、 2019年初夏厂牌陆续发布3支单曲MV，并在北京凯迪拉克中心上演全息秀出道表演。之后跨界参与爱奇艺S级综艺展现音乐才华，胖虎与说唱歌手Capper在《中国新说唱2019》舞台合作演绎厂牌单曲《爆表》、鼓手Rainbow与刘宇宁在《2020爱奇艺尖叫之夜》跨界合唱《戒》；为了提升厂牌初期音乐人气，胖虎出任爱奇艺体育西甲推广使者，在虎扑、懂球帝及爱奇艺体育西甲直播解说节目中用说唱形式推广西甲，与西甲球员采访互动，扩大虚拟偶像初代影响力；

2、 RiCH BOOM进军时尚潮流圈，先后与Burberry 、Pinko、周大福等5家时尚品牌合作杂志街拍；以熊猫头为素材的周边T恤深受爱奇艺高管喜爱，PDC潮流T恤纷纷登上爱奇艺各类发布会舞台；潮流玩偶落地《潮流合伙人》线下门店，助力品牌成长为潮流打卡地标；

3、 Producer C先后在《我是唱作人》《2020爱奇艺尖叫之夜》担任主持人，成员PAPA主持自制短综艺《BOOM TALK》不仅带观众探店《潮流合伙人》，还有一起打卡周杰伦最爱的奶茶店；

【营销效果】

厂牌制作人Producer C（后简称PDC）首次《我是唱作人》曝光就获得品牌客户青睐，2019年夏天PDC与青岛啤酒达成授权合作，PDC不仅登上青岛啤酒瓶身、产出青岛啤酒联名T恤，相关TVC广告也登录各大卫视电台黄金时段。随着厂牌正式出道，农夫山泉抢先签下维他命水与RiCH BOOM的代言合作；

伴随着《潮流合伙人》热播，RiCH BOOM与国际潮牌JOYRICH也达成授权合作，联名卫衣即将随着在节目的推出上架销售。