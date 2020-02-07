老板电器跨界搞歌剧，厨房都被“玩坏了”

你，为什么下厨房？为一日三餐的日常？为特殊时刻的仪式感？为偶尔玩玩的新鲜感？为炫技朋友圈的成就感？

厨房，汇聚着万千种对美好生活的向往。但当承载过多期望的地方越发让你失望？为何本可以是秀场而非要搞成战场？

正如一段不太完美的婚姻里，每天会无数次飘过三个字“离婚吧”。一个不太完美的厨房里，每天也会无数次听到三个字……

一、中国新厨房到底新在哪？

作为行业头部品牌，老板电器一直致力于为中式烹饪提供更优秀的解决方案。老板电器发现，中国旧厨房的厨电配置多以烟机、灶具为主，已经无法满足现代烹饪过程前中后产生的各种需求，而目前大部分中国家庭还没有比较完整的解决方案。所以老板电器于今年3月推出了“中国新厨房 老板4件套”的革命性口号，以“烟、灶、蒸、洗”为代表，建立中国新厨房的标准，希望让每个家庭都能真正享受中式烹饪的美好。

新厨房是旧厨房的终结者，但旧厨房到底怎么了，在新旧厨房的教育上，与消费者沟通还是要从痛点入手。

二、自嘲自黑：年轻人自己的语言货币

痛点好找，但痛点怎么说也很重要。与年轻受众沟通，当然就要用他们自己的语言，这些平时在《奇葩说》《吐槽大会》和各种网络段子中享受语言快感的年轻人，似乎越来越排斥暴力直给，当自嘲成为当代社交的必备技能，品牌们在传播上也要纷纷跟上。老板电器的这支歌剧以幽默反讽的语言方式说痛点，抱着调侃的心态将旧厨房的“坏”一一道尽，轻松诙谐，受众觉得有趣，不抗拒，新厨房的“好”也潜移默化间被置入其大脑。

火力不给力，爆炒成难题

吸无力油烟机，厨房1秒变战场

鸡肋小烤箱，啥都烤焦，十分焦躁

在外背锅回家洗锅，太难了生活

单独购置不配套，一眼望去乱七八糟

一排小家电，真的占空间

三、史上最小拆迁房：错位置换创造惊艳

一支广告，如何能做到既要呈现让消费者熟悉的痛点场景，又能在熟悉里创造新奇感？听起来似乎相悖，其实不然，让熟悉元素巧妙出现在认知之外，错位产生新奇感是一种讨巧的创意手法，所谓“旧元素的新组合”，将看似普通的元素进行时间、空间等维度置换，经常会带来惊艳。

老板电器这支大片，将极具国民特色的街头符号“拆”置换到厨房痛点场景里，不仅形式新奇巧妙，更喊出了旧厨房的痛点直想让人“拆掉它”的集体心声，再以一种颇具艺术气息有实验风格的幽默歌剧进行视觉呈现，片子不长，但有质感与爽感的加持，让整体十分带感。

四、低调传播：双线汇聚焦点

传播链路上同样清晰干脆，线上在朋友圈针对目标受众精准投放，线下在泛受众每日必经的地铁引发共鸣，以此为9月新品发布会进行前期造势，并最终在发布会直播预热期间与全网受众正面互动，形成简洁低调的精准沟通。

五、案例启示

对于品牌来说，在现代商业竞争语境里，产品与广告必须协同一体，同步创新升级，才能相互加持共同提升品牌形象。老板电器在年轻群体逐渐成为厨电产品消费主力的当下，以套系化的产品锚定更高的厨房标准，并通过年轻人的语言和年轻受众沟通，这波操作可以说给大家示范了一次优秀作业，希望越来越多的品牌可以在自我革新的路上探索更多。

幕后“拆迁”队

【创意团队】

ECD：TT

文案：小琳、洋生气、思佳佳、老B

美术：大圣、加多、老曹、小奕

品牌总监：naomi

阿康：spark

策略：烤鸭

实习僧：小精鱼

【制作团队】

制作公司：HiCoolfilms

导演：Kevin lee

副导演：Iris Zhang

监制：Jonathan Zhang

制片：姜艳婷、Iven、Nicole Xu

美术：天天

摄影：标

摄影组：庞强强、赵文

灯光：金伟

灯光组：沈明厂、金路、王之松、小旷、王璞、焦会超、刘金龙、徐笑彪、张军军

控台组：雷刚

道具师：王业春

道具组：王业成、杨超、关少康、王克、杨结喜、纪浩鑫、李东东、王晓杰、杨波、周恩文

服化组：Yvonne Yang、刘伶俐、Kiko

Casting：Ming Casting house

演员：张明敏、卞小圆、李昕耀、陈凯、陈晓柔、何岳城、原明明、余肇翀

场务组：鱼祥文化

司机组：王连峰、邵建方、老霍、李建海、王健、尉劲松、张瑜浩

后期制片：Moon

剪辑：波波TC：许维达（8G studio）

Online：8G Studio

音乐：Chris

Mix: Fantasy Music Stud