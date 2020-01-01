涨芝士啦酸奶开创新品类，汉狮助其打造市场新神话

广告视频：

“涨涨涨，涨芝士啦！芝士酸奶就喝涨芝士啦！”

酸奶市场已经是一个同质化竞争非常激烈的红海市场，如何在红海市场中找出自己的蓝海品类，君乐宝“涨芝士啦”先做出了选择。君乐宝精准洞悉市场需求，将芝士这一在国内市场新兴的营养食品进行深度挖掘，与消费者普遍认可的酸奶产品巧妙融合，开创芝士酸奶新品类，使用全新品牌——涨芝士啦，随即掀起了一场“芝士新风暴”，上市一年销量就突破了两亿包。

随着“涨芝士啦”芝士酸奶的持续走红，各大品牌纷纷跟随推出同类同质化产品，抢占芝士酸奶的蓝海市场，试图抓住这一热点品类带来的红利。面对这样的竞争态势，君乐宝乳业再次与汉狮合作，为“涨芝士啦”寻求加冕之路。

汉狮巧妙地运用了品牌名的优势，抓住传播的关键3秒，完成芝士酸奶品类教育和品牌强关联。广告片以“喝人气芝士酸奶，涨芝士啦！”开启，强锁定品牌名与品类名，一口气将热销、品类、品牌的信息全盘输出，迅速吸引消费者的注意，完成品牌品类曝光，进入潜在消费者的心智。此外，男主角喝了一口“涨芝士啦”后，惊喜地喊着“涨涨涨涨芝士啦”同时冲出云霄，并长出了“芝士头”等一系列画面，以夸张的表现形式去抓住消费者的眼球，将广告策略进行创意化的视觉表达，增强消费者对品牌及其代表品类的记忆度。

广告画面在完成芝士酸奶品类教育的同时，以“10斤鲜奶提炼1斤芝士”的产品价值点，驱动消费者购买芝士酸奶时优先选择“涨芝士啦”品牌。在广告片最后，slogan强调“芝士酸奶，就喝涨芝士啦”，建立起品类领导者关联，再一次将品牌名与品类名锁定在一起，让“涨芝士啦”成为芝士酸奶品类的代表，进而形成心智预售。

为争取更快更好地将广告创意呈现给大众，汉狮最终选择与泰国知名影视广告导演Top在中国春节期间开展了一次跨国合作，并将拍摄地选定在泰国曼谷。在体感37℃的高温下，上百位演员仍然非常敬业地投入到表演中，赋予了广告片区别于竞品广告的泰式幽默和夸张效果。整体呈现蓝黄撞色的广告片，也呼应了品牌主色，使得整条广告片自身也成为了产品。

构筑芝士酸奶品类教育，并驱动消费者购买芝士酸奶时优先选择“涨芝士啦”品牌，是这一次广告片的传播策略。汉狮通过创意强化广告策略，帮助“涨芝士啦”瞄准市场蓝海，成为芝士酸奶品类代表。依托品类的力量，“涨芝士啦”是否能够成功主导芝士酸奶品类，成为数十亿、甚至百亿级品牌？让我们拭目以待！

花絮拼图：

花絮视频：

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