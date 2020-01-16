2020WUCL：有荣耀X10在，电竞之战才更加精彩

2020年是“群体力量”闪光的一年！除了上半年轰轰烈烈的全民战疫之外，能够凸显群体力量的莫过于下半年的一系列体育竞技、电子竞技……比赛中的团队配合。

在今年的WUCL高校电竞联盟挑战赛期间，这种团队的群体力量不仅让我们看到了一群热血高校学子对电竞的无限热爱，也看到了电竞在终端科技加持下的重新激活。

超能科技，游戏风暴

今年的WUCL，作为大赛的“老朋友”荣耀携赛事指定用机全新的荣耀X10为参赛的选手们提供了极致游戏体验。

这是一部广大参赛选手、电竞大咖SKY、呆妹儿，行业人士南传电竞学院院长等都极力推荐的终端设备，极致的游戏体验，众多超能科技成为今年场上场下的谈资。

此外，电竞比赛需要对战情绪，需要团队热情。荣耀则以一份“超能战书”，在赛事前期进一步激发了参赛高校的电竞对战热情，让这场大赛更有温度，更有氛围，更有关注度。

线上联动，席卷全网

在赛事期间，关于荣耀X10以及赛事向的文章、讨论、话题、视频也在媒体、自媒体、微博、知乎、虎扑等掀起热议，充分调动了电竞爱好者们的积极性和参与度。

微博上，#荣耀X10游戏风暴#主话题阅读量超3亿，#印象最深的电竞名场面#登上微博热搜TOP30，获9000W+阅读，23支相关创意视频播放量超3758W+。

在虎扑和知乎上，多篇文章登上知乎、虎扑热榜。

同时，联动众多网络媒体和客户端媒体，覆盖面累计2087万+。

线上的联动让关于WUCL、荣耀X10的讨论持续不断，真正的做到了高曝光、高认知。

线下激活，门店赛事

作为疫情后的收割线下电竞赛事，WUCL在荣耀的助力下在北京、南京、成都、长春等全国20多个城市70多个门店开启了一场场关于电竞的荣耀之战。

从海选赛、外卡赛再到大区赛、总决赛，战队的协调配合，极致的操作体验让这场电竞盛宴更加的精彩，让青春、热血、激情在赛场上挥洒。

荣耀时刻，明星打Call

在最终总决赛的荣耀时刻，电竞少女、说唱歌手vava的直播破平台观看记录达100W+，更是为大赛拉了一波人气。

而电竞大咖姿态、letme；明星何洛洛、刘也、赵让在总决赛上的表演赛将整个总决赛的气氛推向高潮。

由此引发的话题讨论也极速攀升热点话题#姿态letme同台#、#WUCL人气总决赛#、#R1SE王者对决#总计阅读量达1.2亿+，曝光量超2.5亿。

高曝光、高认知、高参与，这场大赛五一带给了WUCL、荣耀以及所有电竞爱好者更多的收获。在今年这样的疫情环境下，这场荣耀之战是WUCL与荣耀给电竞爱好者们最好的礼物。

希望，热爱电竞的每一个人都能在这场席卷全网的比赛中找到那个关于青春、热血、激情的自己，够坚持自己的热爱。