抖音72小时音乐上屏行动：用音乐看见千万种生活

在夏天刚开始时，TICO收到抖音的BRIEF，为新一季的抖音看见音乐计划做社交传播。

现在，夏天已至尾声，看见音乐计划进入复赛，经历过了一整个夏天的提案、执行、落地，也是时候和大家分享一下我们的成果了。

下面这支案例视频，是对整个创意的展现，请看大屏幕（里面真的有个5米大屏幕）——

先来做点科普：抖音看见音乐计划是个啥？

它是一个抖音挖掘和扶植，优秀音乐和音乐人的活动。

可能你会觉得有点像XX云的石头计划、X米音乐的寻光计划，但它推出来的音乐你基本都听过——

比如“我还是从前那个少年”《少年》、比如“你笑起来真好看，像春天的花一样”《你笑起来真好看》、又比如“我懵懵懂懂过了一年，这一年似乎没有改变”《空空如也》……

我们的任务：如何把面向音乐人的B端影响力，

转化为大众可感知的C端传播？

我们发现，抖音上的音乐和其它平台的音乐，有着本质不同。大家在抖音上对待音乐的方式，不是听，而是“看”。

在抖音上一首歌火不火，取决于有多少人拿它当BGM，有多少人用这首歌记录生活。

用音乐记录生活，是抖音上每天都在做的事情，而创意，要做的就是让这件事更有仪式感。

做什么样的仪式感？

这就聊到我们文章的标题了。

“不要悄无声息地，结束这个夏天。”

你知道的，这大半年来的每一个节点，都充满令人不安的新闻。

原本吵吵嚷嚷的生活，都变得寂静。当我们寂静地度过了春节、情人节、清明、五一、端午……我们还要寂静地度过这个夏天吗？

还好有音乐，让这个夏天，多一些躁动和声响。我们希望，让大家通过用音乐上大屏的方式，给自己在夏天留下一点仪式感。

于是，我们在重庆做了一个限时三天的活动——

72小时音乐上屏行动。

整个活动的机制是：选一段看见音乐计划中的音乐，拍一条视频，然后它就会投屏到来福士中心的5米大屏上面。

活动现场的情况，也远远超出了我们悲观的“应该只有个别年轻人才会参与吧”。

在活动截止时，72小时内，有1004条来自重庆人民的内容上了大屏。

相关话题#用音乐上大屏#，也登上了抖音热榜。

但对我们来说，重要的不是数字，而是人。

在现场，我们看到了很多人的故事和片段：

三个人中有两个没用过智能手机，带着好奇参与的三位清洁工阿姨，在现场拍下了她们的第一条抖音； 有肖战、王一博、刘宪华们的粉丝，在这里争相上屏打卡，让朝天门来福士一度变成了应援场地；还有重庆医疗战线上的医护，上传了他们科室在疫情期间的合影……

我们也把这些发生在夏天尾巴上，最后72小时里的真实故事，做成了海报：







我们给到达现场的参与者们，发放了“看见音乐手环”希望他们成为城市中的记录者。

我们也跟随一些参与者们去看看他们视角中的重庆：

到重庆旅行的小杨，在轻轨上记录这座城市的都市感

记录镜头下的火热味道

记录自己一个人的花火大会

…………

最后，用我们的媒体合作伙伴，ONE文艺生活为这次活动所写的一段话来为文章结尾：

“去欣赏音乐，去用音乐记录生活吧。

因为你不知道，你拍下的生活，未来又会点燃谁的生活。”

感谢GentlerMonster工作室的拍摄支持。