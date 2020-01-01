世界动物保护协会：丑动物也需要关爱

Ugly Animals Need Love Too



视频来源：开眼Eyepetizer

丑陋的动物是不是不应该存在？答案无疑是否定的。

对我们而言，所有动物都具有不可否认的魅力。但不可否认的是，在以往的镜头下，大家更乐于去展示一些可爱、惹人喜欢的动物，因为这样可能更容易唤起观众的同情。

为此，世界动物保护协会(WSPA)联合李奥贝纳推出了一支打破常规的公益短片——《丑家伙也需要爱》(Ugly Animals Need Love Too)。短片将镜头聚焦给三种样貌丑陋的动物：食火鸡、穿山甲以及长鼻猴，并以一种正经中又带着一丝幽默的口吻对它们进行了介绍。WSPA希望借此来呼吁人们，不要对所谓的“丑陋动物”抱有偏见，请用一颗平等友善的心对它们进行募捐。

食火鸡

可能长得像你侄子画的，最后会被扔进碎纸机的手指孔雀，但这应该也不影响它需要被帮助的事实吧。

穿山甲

这是我们所能找到的，关于穿山甲最可爱的影像啦。

虽然确实长得有点像松果和朝鲜藓，但仔细瞧一瞧，还是隐隐透着一丝可爱。

长鼻猴

我们有些朋友是很有内在美的。

比如这位，它就像你印象中性格还不错的同事。这样想，是不是突然感觉很亲切。

那么请问：我们把它作为募捐广告的封面，是一种错误吗？

没错，他们确实很丑，但是就算是丑动物，也需要关爱！

现在，闭上眼睛，打开钱包，支持世界动物保护项目，关爱万千物种！