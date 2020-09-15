米未厂牌IP萌动出道，代表有趣，打败无聊！

作为打造了《奇葩说》、《乐队的夏天》等一系列现象级综艺的公司，米未一直在成长，一直在思考如何打造更新鲜优质的内容，输出多元丰富的视角和观点，甚至成为了洞察当下社会环境和年轻人面对何种压力的窗口，这也是为什么米未可以如此的接近年轻群体。

这样的一个品牌，能代表他们的IP会是什么呢？这是我们一直在思考的。毫无疑问，这是一个属于年轻人的品牌。

走进米未，第一感受就是“目之所及皆slogan”：

“让世界更快乐”

“让别人快乐，让自己成长”

“成为一家创造正向情绪价值且持续成长的公司”

“感觉疼的时候，你在成长”

“拒绝变化，说明你老了”

……

不言而喻，“成长”和“快乐”是对米未而言非常重要的两个关键词，拥抱瞬息万变的世界，保持对未知的期待和渴求。“未知感”、“冒险感”、“正能量”、“创造者”，这些感性的词汇也成为了我们创作这套IP的原始线索。最终我们打造了一个MEWE SPACE家族，我们希望这一套IP能够传达米未代表的精神和态度，并且能够在多年以后依然保持「生命力」。

米未厂牌IP正式出道，黑洞漫游，在MEWE SPACE冒险吧！

这是一个充满变化和奇迹的空间。来自不同时空的三个家伙通过黑洞穿梭旅行，感受不一样的世界，体验各个时空的生活。他们无尽的好奇心以及包容的心态，驱动他们去寻找前所未有的新鲜事物。





01

米小壳



作为一只来自米未星球的蛋，米小壳是三个角色里面个头最大的那一个。它极度讨厌无聊与无趣，喜欢通过黑洞穿梭到不同的时空里找到各种有趣的体验。米小壳的头上是一个能量补充仓，每当米闪闪和米王星心情低落的时候，米小壳就把它们放进能量补充仓，让它们保持旺盛的正能量。

02

米闪闪

米闪闪是米未星球上一枚爱思考的灯泡，作为三人中最聪明的家伙，有些小傲娇。聪明人也并非没有缺点，米闪闪很害怕孤独，而且它的情绪总会直接展现在头顶上，每当它变换情绪的时候，灯泡中的图形就会随之发生变化。

03

米王星

米王星是一颗坠落在米未星球的小陨石，他莽撞、耿直，酷爱冒险，但也容易把事情搞砸。米王星看不惯米闪闪傲娇的样子，经常追着米闪闪到处乱跑。当他飞速跑起来的时候身后会产生迷人的彗尾。

米小壳作为组合中的c位，也有作为其它两个角色载体的功能，我们为三个角色配置了最佳的比例关系，帮助它们“完美合体”。