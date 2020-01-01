开课吧：不做后浪做奔浪

2020年，“毕业即失业”、“35岁职场危机，被迫裁员”、“不懂计算机语言就彻底out了”这样的现实与信息充斥着我们的日常生活。

华为5G被撤出英国，美国禁止使用Tiktok和微信，中国互联网的发展面临着前所未有的挑战，是挑战同时也是机遇。华为高薪聘用天才少年，就是在不遗余力地培养新生代计算机人才。而作为数字化人才在线教育平台 —— 开课吧，也在做着同样的事情。

近日恰逢“开课吧”App成立7周年，官方不仅在北京各大商圈上线了电梯广告，还发布了一支视频 ——

不做后浪做奔浪

视频中把人生看作一场比赛，身处赛场的职场菜鸟&老鸟们不停地奔跑，荆棘路上闯关无数：被拒绝、被分手、被辞退。但他们不想被定义为前浪、后浪，只想做勇往直前的奔浪，为梦想而奋力拼搏！

比赛开始了，我们不停地奔跑，

只为跑向更好的未来。

有的人，跑出象牙塔，

跑进社会森林，裹着一身骄傲，

却被质疑浇灭光环。

有的人，以为争取就能获取幸福，

却在争取幸福的路上，

离身边的人越来越远。

有的人，

做不好自己也不想做别人。

自己的梦想和家人的期许，

没有一个想辜负。

有的人，曾经领跑时代，

却在时代的优胜劣汰中掉下队来。

这场比赛中，我们不断看到

有人迷失、停步、离场。

而跑了那么久，我们找到方向了吗？

……

我们修复BUG，完善自我；

我们精进代码，筑起壁垒；

我们优化算法，突破边界；

我们从1到N，持续进取。

我们不想做被定义的后浪，

我们更不愿做沙滩上的前浪，

我们只做勇往直前的奔浪。