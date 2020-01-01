吉利博瑞GE演绎大美中国风，影视定位OG汉狮实力诠释！

作为华夏文明代表的世界级IP故宫，近年可是频频霸屏。从上线不正经的“故宫淘宝”开始，走了不少心也圈了不少迷妹的钱，卖萌搞怪引众人入坑。纪实纪录片《我在故宫修文物》，在B站大红大紫。讲述“国宝”前世今生故事的《国家宝藏》，还有萌萌哒的《如果国宝会说话》，接二连三掀起文物热潮。

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现强势攻占热搜的《延禧攻略》，让长春宫、储秀宫、延禧宫纷纷上榜，成为故宫新晋“打卡圣地”。剧中高度还原经得起推敲的服化道和非遗文化，时刻展现中国古代的绝美配色和高超技艺，确实可圈可点。

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刺绣作为中华技艺瑰宝，在秀场与街拍上也稳站一席之地。其典雅大气的特性，分分钟成为时尚范。从GUCCI类的一线国际大牌到街头潮牌，中国红、中国龙、中国刺绣在迸发新活力。

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同样大火的综艺也处处可觅中国风身影。去年《中国有嘻哈》的热播，GAI的中国风说唱让人耳目一新。近来除了耳熟能详的skr，《中国新说唱》里吴亦凡以太极唐装亮相，一首《 Young OG》融入京剧元素，并以多种中国乐器助力，生动演绎了一场国际化中国风。

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如今，越来越多的品牌开始注重中国元素的体现。说起中国风在自主汽车品牌设计中的运用，除了经典红旗，吉利系列车型可谓是新时代大美中国车的Young OG —— 不管是博越、博瑞还是博瑞GE，都是颜值担当，处处展现中国文化的深厚底蕴。

就说这博瑞GE，诸多设计细节灵感源于中国传统元素：水滴涟漪回纹格栅设计，富有张力；车灯融合扇面及螺旋纹理，浓缩古典。内饰部分，有借鉴中国风窗框的团图案装饰及随处可见的华夏回纹，还有西湖拱桥曲线的仪表台高音喇叭和带有莲花纹理的音响。

吉利汽车集团高级设计副总裁彼得·霍布里定义博瑞GE的造型设计：“希望用一段旅程，带领我们了解如何创造出中国最美的汽车，甚至是整个汽车行业里最美的汽车”。

2018年5月，汉狮与吉利联手，打造旗下博瑞GE设计理念、功能卖点及TVC三支视频。汉狮通过对《设计理念》脚本的二次创意阐释，完美演绎“时光竞速美学”理念的动人之处。

拍摄期间，汉狮摄制组前往西湖实拍湖光美景，并以数百台LED屏搭建巨型光影棚。棚内复刻了设计师的全白实景工作室，吉利设计师在此亲自给汽车做造型贴线。后期制作中，双方反复推敲锤炼每一处光影及线条的角度，力求完美。视频画面科技感十足，将抽象美学化为具体，全方位解读博瑞GE的爆表颜值。

博瑞GE的出现，开启了吉利新能源时代的大门，更为重要的是，它又一次向世界证明了中国品牌的实力所在。汉狮专注于影视广告的定位传播，帮助众多品牌抢占和巩固品类领导者地位，同时也通过创新业务板块“TVCBOOK优视云集”重构传统广告圈生态，致力于让更多中国品牌走出国门，走向世界。