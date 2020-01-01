腾讯视频好时光游戏节全案复盘：玩转好时光 福利不打烊

腾讯视频首届“好时光游戏节”已经圆满落幕。毫无疑问，它是今夏这条GAI最亮眼的游戏派对。对此你是否有很多问号，腾讯视频究竟是如何整合渠道资源，将好时光游戏节打造成最潮、最炫、最酷的暑期全民游戏狂欢盛宴的？从“出摊”到“出圈”，共分为几步？接下来，将为你一一揭秘！

联通腾讯视频内部生态 明星破圈打CALL强势背书

腾讯爱玩游戏、极光TV、腾讯视频VIP、草场地、doki站内联动，以“不打烊便利店”为核心创意的系列海报将线上游戏福利一网打尽，吸睛力十足的特优福利＋别出心裁的24小时便利店形式，迎合了受众喜爱挑战新鲜事物的心理特性，一经上线便迅速为大众建立起“上腾讯视频，下游戏领福利”的认知。

活动预热之际，李佳航、李子璇、张远、斯外戈等12位明星玩家纷纷录制VCR，携手为好时光游戏节助阵打CALL，发动众多粉丝前来get明星同款游戏，巧借明星效应为活动营造了浩大声势；

人气歌手王北车受腾讯视频之邀，以好时光音乐主理人的身份为游戏节高燃献唱，诠释好时光游戏节态度，主题曲《有一些好时光要留给自己》荣登多个热榜，明星ID及MV曝光后，#王北车后羿# #王北车新歌隐藏彩蛋# 双话题同样引起了一大波来自圈内外的热议。

百家品牌跨界联名 换脸挑战点燃全网游戏激情





本届好时光游戏节，腾讯视频与包含鹅系头部IP在内的数十领域100＋品牌联合跨界造势，大声量、多维度、精细化辐射最会玩人群，借势微博热搜话题，送出品牌联名游戏礼包，众多品牌方借此契机强势圈粉。

除了品牌蓝V全线发声，有趣有料的小游戏“救命！我被游戏大神附体了”也正悄然走红，用户可通过创意H5分分钟测出灵魂中的游戏大神到底是谁。将选定游戏角色的脸型与用户的五官进行完美融合，游戏完成后将自动生成一句趣味Social文案，用户可一键分享图片海报，带动了活动相关信息的二次传播。

线上线下双城联动 游戏崭新互动玩法再升级





此次好时光游戏节最大的活动亮点，便是在北京、上海两大地标落地。在上海新国际博览中心，腾讯视频六大超人气游戏IP齐齐亮相2020ChinaJoy，并将游戏特色与文创体验进行创意性融合，为玩家打造了沉浸感十足的IP主题体验区。

多样的线下游戏玩法和丰富的游戏周边产品瞬间刷屏，腾讯视频主题街区吸引了大量游戏爱好者驻足围观、打卡互动，其中王者荣耀试玩区更是排起长队。大屏游戏、互动投影、云游戏等新鲜刺激的互动体验也让观众预见到了未来游戏的无限可能性。

而在北京三里屯，一场别开生面的大型潮流游戏市集也正揭开帷幕。在好时光游戏市集的召唤下，游戏主角首次破次元集结为爱出摊。在3.3大厦这个面积达1500平方米的超大场地，聚集着以爆款游戏IP为主题的专属摊位，玩家在打卡专属摊位时，通过现场参与互动赚取积分、兑换游戏礼包，领取海量福利与多款周边。

极光TV与杜比、IMAX、新视听、康佳、TCL等顶级视听厂商深度合作，定制多展厅游戏娱乐互动体验。活动期间，更有目不暇接的电竞表演和COSER舞台，为广大玩家营造夏日专属狂欢。

这一系列的操作不禁让人感叹：不愧是你，最好玩的腾讯视频！

首届“好时光游戏节”是腾讯视频在内容生态领域的全新探索，今后的腾讯视频，更将进一步升级产品力，塑造品牌核心力，构建全场景娱乐互动体验圈，与万千玩家共创游戏好时光。