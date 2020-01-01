快手×肯德基上线AR魔法表情，颠覆你的“眼界”

原标题：快手 x 肯德基：第一视角AR体验，颠覆你的“眼界”

谁没想过平行时空里的自己，是什么模样。世界又被颠覆成怎样让人意想不到的样子。

快手联合肯德基上线#颠覆时空#AR魔法表情，“为颠覆而来”的肯德基“chizza”，遇上快手黑科技，为用户打开一扇窥探未来、窥探宇宙的“能量洞”。

为了让用户更具有带入感与沉浸体验，AR魔法表情借助科技的力量，采用第一人称视角带入，为用户营造身临其境的颠覆体验。

一、从无到有，打造一个来自未来时空的宏大宇宙

“颠覆时空”魔法表情打破往常以静态海报形式为互动的体验模式，创造出一种仿佛置身其中一般的动态空间体验。

是的，“罗马不是一天建成的”。它需要从无到有，打开脑洞，把想象力注入进整个宇宙空间，从一座空间站、飞行器、耸入太空的未来建筑、星空、逐个搭建，直到完成一个能将人吸入“颠覆时空”的理想城。

当你打开快手app的KFC魔法表情，手机屏幕中便向你呈现出一个虚拟空间的入口，走进出现在眼前的“能量洞”，转动手机，边走边看，就可以观赏到整个宇宙空间的全部景象。

不得不说，如果不是你所在的现实空间足够大，你都未必能将这个没有边界的宇宙空间观览完整。

二、颠覆时空的你，变身机甲战士

在宏大的“时空”宇宙中，还有一个不能缺少的元素，就是用户自己。

这样具有未来科幻感的空间，当用户将摄像头转向自己时，便能看到穿戴头盔变身“机甲战士”的自己。

用黑科技搭建“颠覆时空”，既让用户放眼宇宙，也让用户看见自己的“颠覆人生”。打破现实与虚拟的界限，打造逼真的，能够身临其境的沉浸式交互体验。

截止2020年7月31日活动结束，在快手#颠覆时空#标签页，共收录3.7W个作品，累计播放量达700W+！

活动结束后，该魔表已更名为能量空间站，体验路径：快手APP——魔法表情——AR标签——能量空间站