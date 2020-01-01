小度耳机的广告，把199的耳机拍出了999的感觉

最近百度动作挺多的，广告片一部接一部，听说最近又拍了一部偶像剧?

就在今天，百度联合旗下人工智能助手小度为小度无线智能耳机拍摄了一部爱情片《左右》，搞笑小清新风还带着那么点神反转，将青春小说的狗血剧情演绎得淋漓尽致。

官宣文案写得也很有意思：谈一场左右“不是人”的恋爱吧。

这部片子分为四集，每集都是展现温暖的剧情，演绎这款智能耳机的独特功能，不过我的重点都在那对搞笑的小度耳机人身上了。

第一集，“一杯摩卡，双份糖”，在咖啡店里，不懂英语的女生因为有小度智能耳机，可以同步翻译，破解尴尬，却发现自己暗恋的学长有了女朋友。

第二集：爱情，去死吧！女猪脚在看到学长有了女朋友之后放声大哭，一左一右只有R和L陪伴，一旁的两个耳机人还时不时吐槽一下，顺便夸赞自己拥有超长续航功能。

第三集：要不要一起听？公交车上，拥有小度智能耳机的男猪脚和女猪脚上演了一幕绝美青春爱情片，一起听歌，这个R压在女生脸上的时候我还以为要干嘛呢？

有这么听话的耳机，我都想入手一副了，还能助攻表白。

第四集：是天意啊！女主提前向小度智能耳机了解天气情况，来一场天意的爱情表白，结果受到一左一右耳机的强烈吐槽。

片尾来了一场神反转剧情，被误解的女朋友居然是表妹，像小度耳机说的一样这也太狗血了，简直“It is too dramatic”

这部充满偶像剧经典桥段的片子来自意类GOODZILLA，意类出品果然不会令人失望。

被网友纷纷求的影片BGM《左右》，歌词也来自意类：

《左右》

那句告白终于说出口

是我们和彩虹的邂逅

让我们青春一起走

陪伴在彼此的左右

时间不停留

如果爱就请快开口

让我们青春一起走

陪伴在彼此的左右

耳边的节奏

我的爱听到请点头

海报做得也很不错：（一左一右的，还要什么男猪脚呢）

这波洗脑广告语也是很押韵：青春一起走，只要199

再加一句：不要男猪脚，只要R和L

影片发布后网友评价都挺好的，毕竟谁不想要真人耳机呢？

只可惜这款耳机目前已经处于售空状态。

买不到耳机，就再欣赏一遍这部沙雕电影吧？

注：图片素材来源于网络，部分见水印