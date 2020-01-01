李宗盛担任创意总监，奔驰这支微电影能打几分？

作为汽车圈最会拍电影的品牌之一，奔驰的微电影能戳到人们的内心深处。最近，奔驰又拍了一支新片《虽坐拥珍物，宁虚怀若谷》，这次找来著名音乐人李宗盛作为创意总监，并由导演周格泰执导，两人曾经一起合作过《致匠心》和《每一步都算数》，这个熟悉的组合这一次又会擦出什么样的火花呢？先来看片 ↓

视频文案：

这么些年下来，我才开始明白：

那许多让人艳羡的、追求的所谓成功

我们其实并不真的知道，它是什么



或者说

我们自以为知道，它是什么



我们更熟悉的

反而是，挫折的面貌

它有的是办法，在任何时刻

让那些就算对命运再顺从的人

都觉得难堪



然而有少数人

并不因为挫折这么具体

而失去了抽象看待人生的能力

他们的生命中，总有更多可能，更多希望

他们根本就相信

世界不一定只是，他们所看到的样子



那些我们看在眼里，叹在心里

却也忍不住要为他的将来担心的人

他一生的实践

并不在意图从遭遇的挫折中，得到补偿

反而是去追问：

属于自己的成功，可以是什么？



在人生的某些时刻

即便只是初现端倪的成功

都让我们以为

这一切是来自命运的奖赏



几乎没有人察觉

命运真正要向我们揭露的

才刚刚要开始



此刻的你

被迫得放弃过去那个曾经演的风生水起的角色



人生意外回到原点

也许刚好让我们知道去寻找

自己原来的样子



挫折更擅长的是落井下石穷追不舍

它等着我们输光手里的筹码

它也无视我们如何千辛万苦

才将一手烂牌，打成好的



人无法预知自己是不是做了对的决定

不过，人在落难时候所做的决定

日后身在高处也不会忘记



每当我们细细琢磨那些

能把那些事业做大、做好的人

好像都有些，谁都能说一大串相似的特质



比方说

勤奋、律己、胸襟、眼界、谋略、胆识

这些当然不能少，当然很重要

然而有些特质，隐在深处，不轻易能被人看见

看似无用，与成功也毫无关联



其实我们心里明白：

柔软比坚强更有力量

关怀比宣言更有启发

谦逊、诚实、怜悯的珍贵在同理心

财富、声名、地位，在此刻微不足道



至此

日后若是听说某人如何成功

我们理应半信半疑



成功从不被谁终于拥有

我们至多与它片刻并肩



多亏那些年筚路蓝缕

才能也才懂心怀感激

经历风雨是你，无谓得失是你



我们追求成功，实与旁人无涉

无论宏伟卑微，自知个中滋味



虽坐拥珍物

宁虚怀若谷

影片讲述了一个普通人平凡又不凡的人生故事，通过车的更新换代见证了四个不同的人生阶段，旁白由李宗盛亲自配音，以叙事者的角度将他所理解的人生真谛娓娓道来，让观众感受到了酸甜苦辣的百味人生，也体会到了新一代梅赛德斯-奔驰 V 级 MPV 对于人生和成功的定义。

虽然时长有9分钟，但沉下心来静静地看完之后，就能感受到片子想要表达的情感，比起微电影，这支片子更像一首散文诗影像片，长文案更像是一首现代诗，传递出一种豁达、坦然的人生态度，值得细细品读。

除正片之外，梅赛德斯奔驰还发布了一支影片花絮视频，片中李宗盛真诚吐露了这次影创作的心声，他作为影片的创意总监，全程深度参与影片制作，包括脚本、旁白、插曲、旁白等。

剧照海报：

预热海报：