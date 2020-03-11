这支7分钟的片子，看尽了深圳40年的历史

“当我们需要一把尺子来衡量当代中国的精神刻度时，深圳是最无疑义的选项之一。”

作为观察现今中国的一个横断面，深圳见证着国家与民众的成长，也折射出一个时代的广阔气象。而近期，一支《为什么要有深圳》的城市精神宣传片，就呈现出第一代城市“拓荒牛”个体化的生存记录，也彰显出一座城市宏大有力的精神图像和价值愿景。

沿着时间线溯流而上，短片借力微观层面的聚焦，探照出每一位城市建设者的个体力量，描画出一代城市拓荒者的群像——

丢掉思维桎梏的精进勇猛、与未来短兵相接的开创精神、生气蓬勃的进击、超越天分的勤奋、不甘平庸的平凡……那种千万年轻人所汇集而成的热气蒸腾，沉淀为深圳这座城市深层的肌理与精气神，构筑起一座城市的丰厚气场。

在这其中，既有支撑起一个社会底色的基建工人、义工群体，也有为了个人梦想竭尽全力的创业者，既有促进行业进步的工程师、科研人员，也有发展国家事业的公务人员、医护群体……不同行业群体做着无边无垠、自由驰骋的奋斗之梦，还原了一代深圳年轻人乌托邦式的理想追逐。

另一方面，短片着眼于历史感的宏大叙事，以文案的点睛之笔，提炼出深圳这座城市的核心精神——

它从一个荒芜之地、跋涉而来，自喧嚣人群步入无人区，开天辟地；它低头走路、也仰望星空，在危险、贫穷、泥泞与荒僻之处，构筑高地与天梯；它包容开放、创新务实，瞭望世界，也关心社会炎凉；它充满活力，用独具一格的观念和科技进步的力量，来丈量中国前进的足迹以及与世界的距离；它直率、充满朝气，它好奇、欣赏个性差异；它以开放的胸襟，与世界对谈，将孜孜以求的触角，伸展至容纳历史脉络与辽阔疆域的无尽光年。

可以说，抹去大众对深圳单一的认知滤镜，短片采用“大时代、小切口，平凡人、不凡事”的视角，从城市建设者和历史缔造者的身份代入，让每个人体味到深圳这座城市的生命和精神之所在。这不仅构建起城市与每代奋斗者之间的情感纽带与认同，也激发出普罗大众对于城市特有的归属与自豪感。

旁白文案的设定，既有真挚的口吻、冷静的洞察，也不乏个体的细腻体感，字里行间弥漫出一股时代的气息与诗性的浪漫。长短句交替的节奏、排比的气势、流畅的语感以及固定的句式结构，在制造心境澎湃感的同时，也便于后续在社交媒体形成二次扩散传播，释放出跨圈层的声量影响力。

从影像呈现上看，“地铁相遇→回忆往昔→拓荒历程→走心发问→砥砺前行→精神接力”等环环相扣的剧情结构，拥有丰富的叙事空间和信息含量。蒙太奇式的城市风貌集锦，创造出具象化的视觉冲击，让每个观众在片中的任意一瞥，都能捕捉到城市文明史的某一个侧面。

比如在片中，街角巷尾大排档的烟火味道、建筑工地伸手摘星的努力、流水线工厂的井然有序、商业场纵横捭阖的决心……各行各业英姿飒爽的姿态、林立的高楼地标、活泼跳跃的思维碰撞，无不让人感知都深圳这座城市所涌动的健壮生命力。而交响乐流淌出的史诗质感，充分调动了一种热血昂扬的情绪渲染，支撑起一座城市恢弘气象的丰满表达。

个体价值×城市使命，创造一代人的黄金时代

纵观绵延历史，中国改革开放的独特故事，是在“摸着石头过河”的实用主义哲学下，由众多充满乐观、活力、想象力和探索精神的个体共同创造而成。放眼一个国家，其步步向前的动力和阶梯，有赖于人民群体始终秉持着一股传承与追赶的力量，层层构筑而起。而小至一座城市，唯有真正尊重身处其中的个人价值，才能众志成城、守护起“构筑美好家园、实现历史使命”的初心和愿景。

在深圳经济特区建立40周年的重要节点，短片回归到个体的价值和本源，不仅刷新了大众对于深圳这座城市的传统印象，也搭建起一个全新的沟通场，让“拓荒牛”的精神重回跨代际、跨行业、跨生活方式的沟通源头和视野，更将“特区使命”的公共议题带入一个更具社会价值的讨论空间。

它不仅隐喻了深圳在当前的二次使命、表达出海纳百川的城市世界观；而且也顺应了个体意识与价值觉醒的时代语境，在致敬每一位奋斗者的同时，塑造出一种“拓荒牛”的集体价值共识。

有意思的是，短片在结尾，设定了一个意味深长的场景——身为初代奋斗者的老人，在走出地铁的沿途，从新一代年轻人的脸上，辨析出一张张曾经并肩奋战过的熟悉面孔。这种隐喻式的表达，意味着深圳一代又一代的年轻奋斗者，形成了一种具有仪式感的精神接力与传承。

正如无数个昨天成就了今天，无数人的奋斗铸造了城市与时代的气象。新一代深圳年轻人也将一如既往，以生生不息的奋斗精神，昂扬、欢呼、奔跑、茁壮成长，构筑属于自己的黄金时代。

在公众文本的时代，讲述独具一格的城市故事

伴随着媒介技术的发展、“去中心化”社会关系的趋势成形，城市的营销策略也在加速进阶。

从传统的宣教、到文化划归式的圈层营销，再到公众文本时代的来临，这支由上海胜加所创作的《为什么要有深圳》短片，以一种大众化视角、社会化表达、小切口+人文关怀的立意，创造出一条加强公众好感的沟通路径，让深圳城市的形象传播与故事书写变得更加立体鲜活。

从一个更大的维度来考量，伴随城市化进度的推演、代际关系的更迭与身份意识的变化，一座与时俱进的城市，需要持续建立起一种清晰的人格印象、延续一股凝心聚气的力量，才可能赢得一代代年轻人的追随与认可。而深圳又一次领开先河，率先用一座城市的身份意识，担负起“立民生、聚民意、与家国同辉、与时代共振”的使命，彰显继往开来的城市格局和魅力。

结语

其实在不久之前，北京胜加曾推出一支《窗口宣言》的短片，聚焦“窗口”的意象，以一种具有厚重感的巨人之姿、一种开创者自我较劲的示范效应，彰显出深圳这座城市的雄心，颂扬了一代城市开创者的形象。

而此次由上海胜加打造的《为什么要有深圳》，则将一种内化的城市奋斗精神，延展为一种贯穿时空、世像万千的表达。从“为什么要有深圳”的发问开始，衔接起时代浪潮、国家走向、城市精神与民众价值之间的关联，达成一种价值的共建与精神的联结。

无论是窗口宣言，还是拓荒牛精神，都是构成深圳内里的一大部分。从两支短片所传递的态度中，我们看见城市风貌所折射的中国气质与时代情绪，更能看到城市成就的背后，所屹立的一个个、一群群、一代代鲜活的人。而当一座城市的对外发声，能够真正以人为尺度、以人民观的大局，展开对话和沟通，它就真正握住了时代的脉搏和潮水的方向。