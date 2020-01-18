《部落冲突》动画片，上演两只小骷髅的冒险之旅

来自芬兰的游戏公司 Supercell 最近为旗下的游戏《部落冲突》推出了 11分钟 的动画短片《丢失的皇冠》。在没有一句台词的短片中，两只小骷髅为我们上演了一场“大冒险”，十分有趣。

丢失的皇冠

短片开头，女巫把作为主角的两只小骷髅召唤了出来，把它们送上了飞艇，前去为国王当门卫。





来到皇宫后，其中一只对一切都充满了好奇心的骷髅看到了国王头上的皇冠，十分羡慕，想一睹国王宝库的风光。而另一只规规矩矩的骷髅则一直监督他不要乱跑。





然而在国王离开宝库时没有关好门，导致充满好奇心的小骷髅偷偷溜了进去，在差点碰到皇冠的时候，被另一只骷髅伙伴一把夺走，并被它轰了出去。





皇冠触发了宝库的机关，两只小骷髅紧忙逃跑，皇冠也被丢了出去。





于是它们踏上了追赶皇冠的冒险之路，期间惹出了很多麻烦，最后皇冠也被飞龙吃了下去。





想到这一切都源于好奇心旺盛的骷髅，那位守规矩的骷髅十分生气，甩手离去。





而惹了祸的骷髅也十分自责，最终冒险去飞龙肚子里找皇冠。原本甩手离去的骷髅见状，感到十分后悔。





不过好在，他们最终还是拿回了皇冠，一起送回了宝库。但经过了这么多灾难的皇冠，回到宝库的时候已经变为粉末了。





国王无奈的看着它们，敲了敲机关，竟然吐出了无数个皇冠，这也让两只小骷髅惊喜万分。





为了弥补罪行，在最后两只小骷髅被发配到厨房，开始了洗盘子的生活。