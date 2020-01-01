Duvel督威啤酒品牌宣传片：记录你的「起风时刻」

会不会有那么一个瞬间？

一场龙卷风悄然在你内心激荡，裹挟着汹涌的情绪飘向远方，正如打开一瓶督威啤酒，细腻泡沫伴着淡淡苦味，肆意刺激味蕾，记录无数纵情时刻。

一、品牌定位



这其实不是督威第一次走近中国消费者，其独有的45°伺酒法所形成的龙卷风标记，早已令不少年轻群体印象深刻。

而此次宣传片的拍摄，人物特写镜头、切换场景空镜等专业剪辑手法，不仅放大了「风」这个无形却具象的元素，还很大程度上强调了督威Duvel的品牌定位——「有品质的助兴酒」，通过延续#当风起，渐入迷#的话题，为用户留下更特别的记忆点，也更能刺激消费者做更深入的情感共鸣。





二、脑爆时刻



我们一直在思考，如何才能做出一支为消费者量身定制的品牌宣传片？

答案是：营销时代最有实践意义的理论「以用户为核心」。

不难发现，片中征集了多位「真实用户」的起风时刻，使每位认可及喜爱督威的用户不再仅仅是消费者的角色，更是这场情绪表达的参与者、见证者。

倚身窗边，女生静静感受随风飘动的发丝





独自守望麦田，就让衣袖随风拂动吧

遇见督威后，女孩们在楼阁间肆意狂欢

晚会时围绕篝火，尽情宣泄放纵快乐

可以说，这是一只专属于督威用户的影片，一只真正走近消费者内心的影片。

三、幕后花絮



当督威广告片征集活动发起后，引起了热烈反响，众多kol及素人向我们投稿专属于自己的起风时刻。

起风时刻，更直白些，就是每个触动你心扉的时刻，每个能引发你开瓶啤酒表达情绪的时刻，而这样的时刻，几乎贯穿了每个年轻人的生活。

正是这种深度关联，使得此次活动的门槛变低，人人皆可参与，人人皆可共情。

@我就是金爷 在深海与群鱼共舞





@Amelie大脑门儿 在街头忘我奔跑





@GNN遛狗局 海鸥从身旁掠过





@TravelingLight_ 在丛林间旋转舞蹈

看完这条督威宣传片，你是不是迫不及待地想要打开一瓶起风酒，畅想专属自己的起风时刻？