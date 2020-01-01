宝洁《江湖新传》：古代职场新人的沙雕小故事

初入职场的菜鸟，总是在新手路上遇到各种挑战。95后作为新时代的消费者，擅长用符合自我、独特却快捷有效的方式解决问题。在九月入职季，也是天猫超市9.9大促之际，宝洁以古代官场为故事背景，围绕“另辟「洗」径 自有一招”，打造《江湖新传》职场系列TVC，展现职场新人在不同古代名人手下工作，面对窘况另辟「洗」径、巧妙应对的沙雕小故事。

01、江湖新传之小珑女篇

新人小杨锅拜师求学第一天就遇到“姑姑”变“菇菇”！幸好锅儿有碧浪除菌液，一招横扫千菌，姑姑再也不怕！

02、江湖新传之女儿国篇

女儿国国王因为头发干枯毛躁闹了一场“打劫”大乌龙！新人女将军用潘婷深水泡弹一招轻松救场，告别干燥枯草头！

03、江湖新传之杨贵妃篇

舟车劳顿、尘土飞扬的行军途中，新晋贵妃皮肤净白透亮的宝物，是舒肤佳红石榴沐浴露，排浊有道，一招C位出道！

04、江湖新传之后宫篇

后宫嫔妃争名夺利、勾心斗角，新人甄寰也能应对自如，一招惊鸿舞惊艳四座，因为有护舒宝液体卫生巾护体，让她无惧百般刁难！

2020年疫情下的最难就业季，给应届生们带来“毕业即失业”的就业压力。本次入职季营销，区别于励志、鸡汤式的情感话题方向，宝洁深度洞察95后人群，找到产品与目标消费者的沟通链接点，用趣味的神反转剧情，展现新人们利用宝洁产品化解“菇菇”危机、“打劫”乌龙，让观众会心一笑之余，持续输出产品功能点，树立人们对宝洁时刻陪伴在身边，帮助你以更好的状态享受生活的品牌认知。