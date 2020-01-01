和平精英官宣长线公益计划，一起组队守护和平吧

9月9日，和平精英正式发布4PEACE长线公益主题宣传片。

所谓“4PEACE”，其实是借用了“For Peace”的谐音，即号召玩家一起为“守护和平”的目标贡献自己的力量。同时，这个“4”也代表着游戏中玩家紧密的4人小队关系，蕴含了“一起做公益”的意味。

视频文案

我们都有感到渺小的时候

因为我们

本来就挺渺小

你可以在这里种下一点希望

却不知道希望多久才能被种满

你不忍看到他人手足无措

却忘了自己还要为生活奔波

你努力挽回更多迷途的心灵

但苦于无法让更多人听到你的声音

你希望带他们走出闭塞

但时代的浪潮

有时来不及为你停息

好在我们都知道

有爱的人永远不会孤单

善良的人永远不会独行

再微弱的光凝聚在一起

也能有照亮夜空的力量

再平凡的你

和一群人一起

也能造就不平凡的事业

我们相信

每个平凡而真挚的善意

都是一束微小的光

在默默照亮

并温暖着我们的生活

一个人的力量也许有限

但一群人的力量将是无穷无尽

《和平精英》将和你一起

凝聚微光

守护和平

一起为公益奉献一份力量

成为真正的和平精英