金典×陈凯歌微电影《淑贞》，回归有机生活真谛

淑贞

阔别18年，陈凯歌再次执导拍摄微电影《淑贞》。该影片是与金典有机奶品牌携手，以第三视角讲述了一位名叫淑贞的老人晚年时与曾孙回忆过往的故事。影片邀请老中青三代实力派演员苇青、史彭元、沙溢等出演，并于9月28日凌晨在腾讯视频正式上线。

曾经在《我不是药神》影片中饰演“病患老人”的苇青，在《淑贞》影片中一改过往形象，饰演了一位虽有病疾却依然对生活充满好奇、斗志满满的快乐老人。

家人不让她喝凉酸奶，她就起大早把酸奶拿到房间偷偷喝：

和儿子比赛扫地：

儿媳妇信奉衣服要用洗衣机智能机洗，她搬来盆子坐下来自己手洗：

除此以外，她还是家里的“戏精担当”。

在儿子儿媳吵架了，她会亲自包顿饺子，以此化解家庭矛盾；还在餐桌上表演吃到花生，让一家人重回其乐融融的氛围：

还找曾孙齐马（史彭元饰演）学习电脑，相约一同出去吃汉堡……

她看起来总是活力满满，且总能在生活中找到快乐。直到曾孙发现了藏在她内心的秘密：她曾和一个同龄同名的“淑贞”，一起度过了一段难忘的时光。

而她从不让人碰的，携带有“淑贞”送的香油的梳子，是她对另一个“淑贞”唯一的怀念方式。

患有阿兹海默症以后，她变得更爱发呆和梳头：

只为留存住心中那份快乐又珍贵的回忆。

在社交平台，官方相继发布了影片预热海报、2支预告短片和幕后花絮视频。

预热海报

预告片