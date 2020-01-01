2020抖音创作者大会：抱歉，不是每个创造都能改变世界，但是....

“在新的墙被纷纷竖立起来的世界里，继续建立桥梁。

让人类最美好的情感和思想联通。

这是属于这个历史洪流中的使命……”





一、老实说，你觉得抖音是什么？

楼下李阿姨说：“它是一个看视频的app。”

你表姐说：“它能用来买零食，昨晚的小龙虾就是在这抢的。”

而大V们会严肃地告诉你：“它就是奶头乐。”

不用着急回答。当我们在2020抖音创作者大会品牌片项目里，再次见到老朋友抖音，我们也问自己同样的问题 —— 今天的抖音，究竟是什么？它带来了什么？来看看我们的答案。

你知道吗？

每天在抖音上， 都有3000万个关于生活的念头。 他们……

是一个表情，

戳中800万人的笑点。 是一套搭配，

教会2500万人成为自己喜欢的模样。 是一道菜，

让5000万人回到小时候。 是一个BGM，

替7000万人讲出那句说不出口的话。 由一种风格，

带着8000万人，

穿越到唐宋元明，再前往2050。 由一个灵感，

翻过9000万条僻壤山乡，

让眺望的眼睛有了窗。 让2亿人与他回了家，

让3亿人和她，在远方安家。 这一面屏幕，

是一扇扇打开的门，

为心怀想象的人，创造亿万条路。 在抖音，

超过6亿人正在记录生活的美好。 每个小小的念头，

都会让这个世界，再大一点点……

看完答案，再瞅瞅解题思路。

遇事不决，我们先采用排除法。首先，我们知道：抖音，已经不再只是一个短视频平台了。在日活已超过6亿的今天，每天有一半的中国网民都在使用抖音。大多数人都会说抖音很好看，开心和不开心的时候，都喜欢刷刷抖音，但很少人提及抖音给他们的生活带来了什么变化。





二、因为一万人心里，有一万个哈姆雷特。而6亿人遇见的抖音，是？

在一次次的脑暴里，我们的问题从越来越多，变得越来越少，最后变成一句话：其实「人」才是抖音的根本。

短视频和直播只是人们用来表达自我的工具，而人，自然、鲜活、有生命力，拥有无限可能。

在抖音，有感同身受的人和人生、有帮助生活的各种知识、有带来惊喜、开阔见地的千万种世界。

越来越多的人从看抖音，转变为用抖音去表达、去创造。

过去，抖音希望成为“视频版的百科全书”。但今天，每个人让抖音拥有了无限可能，它连接彼此，连接信息，连接服务。所以这次，我们把舞台交给观众，让每个人的连接和创造力在这里被看见。

在面对数亿人的创作者大会品牌片里，应该用更真实、更多元的方式去呈现他们在抖音的创造。用数字说话的方式告诉每个人：在这里，每个创造力，都是足以打动世界的影响力。

因此，在一分半的片子里，我们看到：

他们记录的离乡和返乡，勾起无数关于家的向往。



@邓攀攀儿&@羽仔

过去和未来被他们化为影像，激起更多幻想。



@芸溪要温柔啊~&@慧慧周

他们让山乡里的人向外眺望，让外面的人看见山乡。



@DADA与她的船长&@神兜兜的超级奶爸

刨去形而上的外在，抖音其实就是大家，由每一个人构成。确实，不是每个创造都能改变世界，但这些创造每天都在发生，每天都在连接更多，让世界不断再大一点点，甚至大于这个世界本身。

抖音对于我们，是不断变换新面貌的老朋友。对于大家，也是自由表达，创造的平台。感谢抖音在这次campaign给予的信任与支持。我们的创造力，仍在持续发生。