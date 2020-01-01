Boss直聘“别瞎跳”病毒视频：成年人的平庸，从盲目跳槽开始

近日，BOSS直聘全网发起“找工作别瞎跳”话题征集大赛，征集别瞎跳领跳员，为此推出了2支病毒视频。

视频开头，几位职场人士蒙着眼睛随音乐手舞足蹈。他们因为各种原因，选择了跳槽。比如：

因为公司在中关村，房子买在燕郊，42岁的张建国跳槽了。

因为今年中秋不放假，22岁的顾心漪选择了跳槽。

28岁的陈伟杰，因为熬夜写代码，总是掉头发，他就跳了。

当他们正随着音乐摆动时。突然，领跳员苏恋雅举着麦克风喊道：“别瞎跳”。接着，她便随着音乐跳起舞蹈。

别XIA跳

会跟老板谈

跳得更出色

在上一支视频推出之后，BOSS直聘紧接着推出了第二支视频。

视频开头，几位职场人士同样蒙着眼睛随音乐摆动身体。

他们中，有人因为工位挨着领导，又不给换，选择了跳槽。

有人因为工作越拼，老板娘买的包越贵，她就跳了。

还有人，因为暗恋的同事，成了老板娘，他就跳了。

正当他们几位摇摆身体时，领跳员苏恋雅举着麦克风喊道：“别瞎跳”。接着，她随着音乐跳起舞蹈。

别XIA跳

会跟老板谈

跳得更出色

海报

1

因为工作越拼

老板娘买的包越贵

她就跳了

2

因为暗恋的同事

变成了老板娘

他就跳了

3

因为工位挨着领导

又不给换

她就跳了

4

因为公司在中关村

房子买在燕郊

他就跳了

5

因为熬夜写代码

总是掉头发

他就跳了