Boss直聘“别瞎跳”病毒视频：成年人的平庸，从盲目跳槽开始

近日，BOSS直聘全网发起“找工作别瞎跳”话题征集大赛，征集别瞎跳领跳员，为此推出了2支病毒视频。
视频开头，几位职场人士蒙着眼睛随音乐手舞足蹈。他们因为各种原因，选择了跳槽。比如：
因为公司在中关村，房子买在燕郊，42岁的张建国跳槽了。
因为今年中秋不放假，22岁的顾心漪选择了跳槽。
28岁的陈伟杰，因为熬夜写代码，总是掉头发，他就跳了。
当他们正随着音乐摆动时。突然，领跳员苏恋雅举着麦克风喊道：“别瞎跳”。接着，她便随着音乐跳起舞蹈。
别XIA跳
会跟老板谈
跳得更出色
在上一支视频推出之后，BOSS直聘紧接着推出了第二支视频。
视频开头，几位职场人士同样蒙着眼睛随音乐摆动身体。
他们中，有人因为工位挨着领导，又不给换，选择了跳槽。
有人因为工作越拼，老板娘买的包越贵，她就跳了。
还有人，因为暗恋的同事，成了老板娘，他就跳了。
正当他们几位摇摆身体时，领跳员苏恋雅举着麦克风喊道：“别瞎跳”。接着，她随着音乐跳起舞蹈。
别XIA跳
会跟老板谈
跳得更出色
海报
1
因为工作越拼
老板娘买的包越贵
她就跳了
2
因为暗恋的同事
变成了老板娘
他就跳了
3
因为工位挨着领导
又不给换
她就跳了
4
因为公司在中关村
房子买在燕郊
他就跳了
5
因为熬夜写代码
总是掉头发
他就跳了