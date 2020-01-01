 邮储银行趣味短片：常有折的中秋节

天生打折神力、手指一点就打折、买一赠一、随时满减、天天五折……这是什么神奇的超能力！

我要是有这样的能力，做梦都能笑醒，但常有折却因常年有折而“饱受”困扰：购物、订酒店都要用他的金手指，甚至欠钱、工作做不完都请他帮忙打折……

中秋前夕，“百万雄师”购物亲友团正准备大展身手，常有折却为何愁眉苦脸？难道有折就要这么被玩坏了？！

快看常有折的中秋节到底啷个办！看起~

被亲戚团团围住，有折内心OS：不敢动不敢动。

欠钱还要打折？还有这种操作？

工作量打折？社畜实名羡慕：

有折的人生，难免也有没辙时刻：

故事虽然荒诞不经，但想传达的是这样一种态度：尽管生活中有些事没辙，但我们总会找到“折”，继续热爱并享受生活。

这就是邮储银行中秋有折季活动的传播主题 —— “中秋 悦享越有折”。

邮储银行联手众多商户，活动期天天五折疯狂立减，你和天天有折超能力之间，只差一张卡~

再来一波“有折”海报感受一下~

一、一个谐音梗，吹起几万艘纸飞机

一个完整的Campaign，从不止一个视频那么简单。

在这次大的campaign开始之前，一款一镜到底的动画，配合重力感应游戏的H5率先上线！

在一夜之间赋予了每个人超能力，帮助人们甩掉那些生活中的“没辙”，像纸飞机一样放飞自我！

扫描二维码，让悦享时光灰机飞上天！

（数英App用户需点击放大二维码后，长按识别）



H5上线当晚就获得了近十万的点击量，正式启动了#中秋 悦享越有折#活动。

不瞒您说，我们办公室的小伙伴玩到12点停不下来，只为了称霸朋友圈飞行之王~利用加班时间公然玩游戏，我没输过。（害，这该死的胜负欲）……

二、落 地活动，直接落到客户楼下！

一个好的Campaign，不光上天，还得落地。

要知道，银行地推通常是这样的：一张桌子、一堆礼品、一个老弟……你懂的。

但既然是过节，邮储银行总部的气氛当然不能太沉闷，是时候展示真正地推了！！！

咖啡管够，礼品随便拿，悦享越有折的诱惑力实在感人，办卡的队伍排成长龙。

我们缺的是那张卡吗？我们就是缺“悦享越有折”的超能力！

将有折进行到底，办卡安排起~

三、后记



从2019年中秋的《悦享家庭日·月赏好时光》，到2020年元旦的《阳光的祝愿》，再到这次诙谐反转的《常有折的中秋节》……邮储银行一改老派金融大哥的形象，#中秋 悦享越有折#更是一次成功的突破，不止是一次纯粹的促销，而是真正能够带来好感和消费的品牌资产。未来，我们期待邮储银行出品更多精彩的案例！

最后，祝大家这个中秋悦享越有折，月圆家团圆~