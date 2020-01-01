京东电脑数码新品大赏：“真香”时代，男生的快乐超简单！

男生的快乐有多简单？看完京东电脑数码为新品大赏推出的3支视频短片，你就知道了。

电脑键盘在手，两位男生在办公室里就能演绎一场江湖风雨。电梯里遇见撞衫不用囧，男生们用一块手表就能玩起换装秀。为了约会，男生也臭美，但显卡在手，“真相”定律不会失灵。

1、键盘篇

在女孩子眼里，键盘或许只是操作工具。但在男孩子眼里，键盘可能就是“加戏生活”的方向盘！

男生A在收到新键盘后眉开眼笑，只见旁边的男同事B微微一笑，用手指敲击键盘以示挑衅。这时，二人展开对阵架势，双方快速敲击键盘并摆出多种肢体动作，甚至幻化成武侠片里的高手进行决斗。

最后，女领导出场，在她敲击键盘后，“打斗”被制止，两位男士回到各自工位。

视频结尾文案：

敲开“新”

超开心

男生的快乐很简单

2、手表篇

会七十二变的不只有齐天大圣，可能还有你身边的男生。在男生眼里，变装这事儿，拼的是脑洞，比的是创意。

电梯里，两位男生同时按下同一个楼层按钮，对视之际意外发现他们穿戴着同样的衣服和手表。突然间，两人各自后退一步，表情惊讶。

这时，男生A通过点击手表，给自己换上了另一身衣服；男生B也以同样的方式，给自己换上了不同的衣服。最终，二人在电梯里展开了换衣比赛，各自通过点击手表更换上不同的衣服。

视频结尾文案：

比外表

比手表

男生的快乐很简单

3、显卡篇

一提到“香”，男生们瞬间变身可爱的臭美憨憨。

兄弟四人通过微信联系，决定“今晚还是老地方”。于是，他们开始各自准备，挑选衣服、喷香水。其中男生A，将英伟达30系列显卡当做香水，在身上摩擦以留下香味。

晚上，另外三位兄弟已经抵达“老地方”并坐下。当男生A走进来时，他们三位露出惊讶的表情，并争先跑向男生A身边闻他身上的味道。其中一位男上说：“这难道是？”。男生A回应道：“没错”。另外一位男生表示：“英伟达30系列显卡的味道，太香了”。

视频结尾文案：

真香

才够味

男生的快乐很简单

新品大赏海报

1

一眼为定，独显新潮

2

走，戴你去“炸”场

3

超大视野

超超超超满足

4

无惧惊涛骇浪

随时兴风作浪

5

抗得过高能预警

抗不过真香暴击

6

自从遇见你

每秒都欢喜

7

一顿操作猛如虎

Carry全场神输出