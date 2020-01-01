特殊的2020中秋，58同城带你回顾居家办公时期搞笑“绝密影像”

不用苦情催泪，让你笑着笑着就哭了，是一种什么操作？今年国庆中秋双节，58同城推出《框住归属感》短片，以披露职场人疫情期“绝密影像”的幽默方式，欢笑中成功引发了大众有关团圆的回忆与思考。全片设计简单清爽不油腻，大概是近期情感类广告中，笔者看完感觉最舒服的一个！

01、喜剧的外壳，给职场人温柔一刀

视频创意的出发点，来源于一个微小却普世的事实——疫情让视频会议变成流行，因为家人朋友的乱入而造成的搞笑同框，成为很大一部分职场人的集体记忆。

短片选择群像的形式，开篇用多个令人啼笑皆非的意外同框，引发社会大众的回忆与共鸣，让他们在喜剧外壳所带来的欢笑中，意识到自己对家人朋友的忽视和关注陪伴上的不足。







没有教育用户，也没有用力过猛的催泪与煽情，在自然的情绪铺垫中完成发问，给职场人的心间来上温柔的一刀，鼓励职场人们趁着国庆中秋，一起框住归属感，和亲人朋友正儿八经合张影！

02、点破借口：职场与团圆并不矛盾

“平时工作太忙了，能用来陪伴家人朋友的时间真的太少了”，这似乎是当代职场人所惯用的“借口”。而年初突如其来的疫情，在打乱一切的同时，也给予了我们与亲朋好友一段额外的相伴时光，可我们又用它做了什么呢？短片通过接近真实的情景再现，让观者在回忆的掠影中引发反思，巧妙适当地点醒了职场人们：职场与团圆并不矛盾，更多的不是因为繁忙，而是一时选择了遗忘。





03、把握用户更深层次的情感诉求

此次58同城的中秋国庆短片，选择了将产品植入一笔带过，更多去展示品牌对当代职场人深层次情感需求的关注。这种将目光对准用户内心世界，不遗余力降低广告的商业属性的做法，放在当下营销环境中来看，是十分聪明并值得学习借鉴的。

由此回顾过往案例，58同城这个国民品牌正在变得越来越有温度。紧扣“归属感”的系列营销活动，一直保持着对当代职场人生活和内心状态的高度关注，这一点也正在成为58同城与用户之间独特的沟通语言。接下来，如何让“归属感”成为难以撼动的差异竞争点，将是未来58同城品牌营销的重中之重。